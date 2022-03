Emmanuel Macron annonce son programme : cette pratique qui a choqué les journalistes présents sur place

Ils ont été surpris. Les élections présidentielles approchent à grand pas et Emmanuel Macron a récemment officialisé sa candidature. L’actuel président de la République a laissé longtemps planer le doute puisqu’il devait faire face à la crise sanitaire et dernièrement à la guerre en Ukraine. Ce jeudi 17 mars, c’est en direct d’Aubervilliers qu’il s’est adressé aux Français pour leur présenter son programme. Une prise de parole qui a duré quatre heures et qui a été très commentée. Sur le plateau de Quotidien quelques heures plus tard, des journalistes présents dans la salle ont fait des révélations. “Les journalistes lui ont posé la question, à savoir si ce n’était pas plutôt un programme de droite“, a d’abord expliqué Alison Tassin, journaliste politique pour TF1, chargée de l’Elysée. “Si je vous demandais de répondre, vous diriez droite ?“, a demandé Yann Barthès. Ce à quoi la principale concernée a répondu : “Plutôt oui“. Par la suite, c’est Simon Le Baron, journaliste politique de France Inter qui a pris la parole. “On a posé la question directement à Emmanuel Macron à savoir s’il s’agit d’un programme de droite et il a affirmé : “Ca vous regarde, c’est à vous de commenter. Moi je m’en fiche royalement, totalement, présidentiellement“, a-t-il conclu.

Il a répondu. Avec ce nouveau programme, Emmanuel Macron est accusé d’être plus à droite qu’en 2017. Ses réformes sont très proches de celles défendues par les Républicains et les principaux concernés n’ont pas hésité à le lui faire savoir. Il y a notamment Valérie Pécresse qui, depuis plusieurs jours, explique qu’il a un programme trop proche du sien. “Emmanuel Macron reste dans le déni sur l’autorité, le pouvoir d’achat et la dette. Sur le reste : beaucoup de contrefaçons ! Mais qui peut croire que Macron candidat aura le courage de faire le contraire de Macron Président ? Son bilan, c’est son boulet“, a-t-elle écrit sur son compte Twitter. De son côté, le principal concerné a rapidement assuré : “Je m’en fiche, royalement, totalement, présidentielle ou non. Ce qui compte, c’est ce qui fonctionne pour le pays, le rend plus fort, ce qui permet aux Françaises et aux Français de vivre mieux”. Par la suite, il a précisé : “Si à ce point, ils ne savent pas se différencier du projet que je porte, qu’ont-ils été faire dans cette galère ?“.

Emmanuel Macron : s’est-il défendu contre les accusations ?

Emmanuel Macron était bien décidé à ne pas se laisser faire. Conscient qu’il peut y avoir des similitudes entre les programmes, il affirme que, dans les gouvernements nommés pendant son quinquennat, “il y avait des hommes et des femmes de droite et de gauche“. Il a également défendu son programme en estimant qu’il y avait “immanquablement des réformes que vous pourriez qualifier d’inspirations de gauche, d’autres d’inspirations de droite“. Loin des critiques, le chef de l’Etat a précisé que ce n’est pas “mon problème de savoir si ça ressemble chez les uns, si ça ressemble chez les autres. C’est leur problème. Ce qui m’importe, c’est de convaincre les Français et qu’ils s’y retrouvent“, a-t-il conclu.

Emmanuel Macron © Stephane Lemouton

Emmanuel Macron © Giancarlo Gorassini

Emmanuel Macron © Stephane Lemouton

Emmanuel Macron © DOMINIQUE JACOVIDES

Emmanuel Macron © DOMINIQUE JACOVIDES

Emmanuel Macron © DOMINIQUE JACOVIDES

Emmanuel Macron © Stephane Lemouton

Emmanuel Macron © Stephane Lemouton

Emmanuel Macron © Stephane Lemouton

Emmanuel Macron © Stephane Lemouton

Emmanuel Macron © Stephane Lemouton

Emmanuel Macron © Stephane Lemouton