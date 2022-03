Emmanuel Macron : les rushs de sa vidéo avec McFly et Carlito volés

McFly, Carlito et Emmanuel Macron ne sont passés loin de la catastrophe. Il y a quelques mois, les Youtubeurs ont relevé le défi lancé par le président de la République de réaliser un clip sur les gestes barrières. Comme promis en retour, celui qui est candidat à un deuxième mandat a participé à leur célèbre concours d’anecdote à l’Elysée. Face aux caméras, Emmanuel Macron s’est donc plié au sujet racontant s’être retrouvé au milieu du tournage d’une série au Nigeria ou se moquant de Donald Trump, qui s’est trompé de date pour son anniversaire. Si la vidéo coup de com’ a fait exploser les compteurs à sa sortie, McFly et Carlito ont eu très chaud. Ce dimanche 27 mars, ils ont mis en ligne un nouveau numéro de leur concours d’anecdote avec cette fois-ci, Thomas Pesquet.

Face à l’astronaute de retour de la station spatiale internationale, McFly a raconté une très surprenante anecdote : les rushs de leur émission avec Emmanuel Macron ont été volés. “Quelques jours après ce tournage-là, on est sur un autre, et je vois l’une des chargées de production qui est paniquée. Elle me dit : ‘Il y avait mon sac qui était dans le camion de production qui est garé juste à côté et il a été laissé sans surveillance. Quelqu’un m’a tiré mon sac’. (…) Un jour ou deux après, la production nous convoque pour une réunion, s’est-il souvenu. (…) Et ils nous annoncent que dans le sac, il y avait des effets personnels mais aussi un disque dur contenant les rushs de la vidéo du concours d’anecdotes avec le président. Là, l’angoisse monte.” Et si Thomas Pesquet a cru à une histoire inventée, il n’en est rien !

Emmanuel Macron : ce défi de McFly et Carlito qu’il a relevé

“Elle est vraie !”, a lancé McFly, très heureux d’avoir berné l’astronaute. Et d’ajouter, au sujet de ces rushs volés : “A l’heure actuelle, on ne sait pas où est ce disque dur”. Et les deux Youtubeurs ont même une preuve de ce larcin. “L’année dernière, on s’est filmé pendant les réunions et tout ça. (…) Donc le moment où la production nous l’a annoncé, il a été filmé”, ont-ils révélé, avant de diffuser ce moment précis. Mais pas de panique, les images n’ont pas fuité. Durant ce concours d’anecdote, McFly et Carlito avaient lancé un défi à Emmanuel Macron : dévoiler une photo d’eux lors de l’un de ses discours. Comme le président, qui l’a relevé, les Youtubeurs ont donné de leurs personnes puisqu’ils ont accompagné la Patrouille de France lors du défilé du 14-Juillet.

