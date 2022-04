emmanuel-macron-:-qui-sont-ses-beaux-enfants-?

Emmanuel Macron est devenu beau-papa grâce à son mariage avec Brigitte Trogneux. En effet, cette dernière a eu trois enfants avec son ex-mari, André-Louis Auzière : Laurence, Tiphaine et Sébastien. Née en 1977, Laurence Auzière est la première à avoir connu le chef de l’Etat puisqu’ils étaient dans la même classe de lycée. Incroyable, mais vrai ! Elle est cardiologue spécialiste des maladies vasculaires, mariée et maman de trois enfants. Elle a soutenu publiquement son beau-père lors des élections présidentielles de 2017.

Sébastien Auzière est l’aînée des trois enfants de la première Dame : né en 1975, il est donc plus âgé qu’Emmanuel Macron. Président d’une société spécialisée dans les études de marché dans le domaine de la santé, c’est lui qui, pendant la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron, s’est chargé des réseaux sociaux d’En Marche. Il est marié et père de deux enfants. Tiphaine Auzière est la plus jeune des filles de Brigitte Macron, est née en 1984. Elle est avocate, mariée à un gastro-entérologue, et maman de deux bambins. Elle a activement soutenu Emmanuel Macron lors de l’élection présidentielle de 2017 et figurait même sur une liste LREM.

Quelle relation entretient Emmanuel Macron avec ses beaux-enfants ?

On l’a vu, malgré la situation atypique, Emmanuel Macron a de bonnes relations avec ses beaux-enfants : “Je voulais remercier les enfants de Brigitte parce que s’il y en a pour qui ça aurait pu ne pas être très simple, c’était pour eux. Et ça a eu, grâce à eux, la force d’une évidence”, confiait-il sur France 3, en 2016. De son côté, Tiphaine, sa belle-fille, expliquait sur BFM TV : “Emmanuel a pris sa place naturellement dans la famille, sans brusquer les choses. Quand je sortais trop tard, il m’engueulait gentiment en me disant : « Sois cool, ta maman s’inquiète ». Mes copines le trouvaient beau gosse, il y était insensible. Brigitte et lui sont soudés comme personne ”.

EMMANUEL ET BRIGITTE MACRON © BORDE-MOREAU

LAURENCE AUZIERE, SON MARI GUILLAUME JOURDAN ET LEURS ENFANTS, EMMA ET THOMAS © LIONEL URMAN

SEBASTIEN AUZIERE, CHRISTELLE AUZIERE ET LEUR FILS PAUL © LIONEL URMAN

SEBASTIEN AUZIERE, SA FEMME CHRISTELLE ET LEURS ENFANTS, CAMILLE ET PAUL © LIONEL URMAN

TIPHAINE AUZIERE © Stephane Lemouton

TIPHAINE AUZIERE ET SON COMPAGNON, ANTOINE © Stephane Lemouton