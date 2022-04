emmanuel-macron-:-qui-sont-ses-sept-“petits-enfants”-?

Emmanuel Macron n’a jamais eu d’enfants. Mais il a des beaux-enfants, qui ont eux-mêmes eu des enfants. En effet, Brigitte Macron a eu trois enfants avec son ex-mari, André-Louis Auzière : Laurence, Tiphaine et Sébastien. Laurence, née en 1977, a trois enfants : Emma, Alice et Thomas. Elle était en classe avec le président de la République. Sébastien, né en 1975, a deux enfants : Camille et Paul. Tiphaine, née en 1984, a deux enfants : Elise et Aurèle. Cela fait sept petits-enfants pour Brigitte Macron. Le chef de l’Etat les considère comme ses petits-enfants : “J’ai sept petits-enfants”, avait il annoncé dans l’émission Au tableau ! Ce jour-là, il avait expliqué aux enfants du programme qu’il les considérait comme les siens.

Et d’ailleurs, ils ont trouvé un surnom pour appeler Emmanuel Macron : Daddy. Un surnom qui le rend très fier “Il se fait appeler Daddy. Il aime énormément les petits-enfants”, expliquait Brigitte Macron à Marc Olivier Fogiel. En 2017, Jean Marie Le Pen avait osé critiquer Emmanuel Macron du côté de sa famille : “Il parle d’avenir mais il n’a pas d’enfant“, avait-il dit. Une phrase qui n’avait pas du tout plu au chef de l’exécutif qui s’était exclamé qu’il avait “des enfants et des petits-enfants de cœur”.

Quelle relation Emmanuel Macron entretient-il avec ses beaux-enfants ?

Tiphaine Auzière, la fille cadette de Brigitte, disait sur BFMTV à propos de son beau-père : “Emmanuel a pris sa place naturellement dans la famille, sans brusquer les choses. Quand je sortais trop tard, il m’engueulait gentiment en me disant : ‘Sois cool, ta maman s’inquiète’. Quand il a décidé qu’il allait se marier avec ma mère, il est venu nous voir pour nous faire part de sa décision. C’est un acte fort, il est quasiment venu nous demander sa main“. On l’a compris, dans cette famille atypique, tout le monde a su trouver ses marques !

EMMANUEL MACRON © Stephane Lemouton

EMMANUEL ET BRIGITTE MACRON © Stephane Lemouton

LAURENCE AUZIERE, SON MARI GUILLAUME JOURDAN ET LEURS ENFANTS, EMMA ET THOMAS © CYRIL MOREAU

SEBASTIEN AUZIERE, SA FEMME CHRISTELLE ET LEURS ENFANTS CAMILLE ET PAUL © LIONEL URMAN

BRIGITTE MACRON, SON GENDRE ANTOINE, SA FILLE TIPHAINE ET LEURS ENFANTS AURELE ET ELISE © CYRIL MOREAU

