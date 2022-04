Emmanuel Macron réélu président : Brigitte Macron s’était-elle opposée à sa candidature ?

Un soutien de taille. Depuis sa première élection en 2017, Emmanuel Macron a pu compter sur son épouse, Brigitte Macron, pour être à ses côtés à chaque fois. Il n’hésite pas à se tourner vers elle lorsqu’il a besoin de conseils. Le 3 mars dernier, le président de la République a officialisé sa candidature à l’élection présidentielle. Ce dimanche 24 avril, il a été réélu pour un second mandat. Mais pourra-t-il encore compter sur le soutien de la première dame ? Lors d’un passage dans le 13 heures de TF1, il y a quelques semaines, la première dame avait expliqué craindre “la haine” : “Je crains aussi cette espèce de crescendo permanent, on va de plus en plus loin“. Par la suite, elle avait précisé espérer que “la campagne électorale sera une campagne exemplaire, permettez-moi de rêver parfois”. Ainsi, a-t-elle changé d’avis ? “Elle est prête à endosser de nouveau le rôle de Première dame“, a expliqué Paris Match ce jeudi 3 mars. Un moment de doute qui semble donc être derrière elle et Brigitte Macron est prête à soutenir son époux jusqu’en 2027.

Ils sont fusionnels. Brigitte et Emmanuel Macron sont constamment sur le devant de la scène puisque tous deux font l’objet de nombreuses critiques. En août 2021, la journaliste Gaël Tchakaloff avait sorti un ouvrage dans lequel elle avait enchainé les révélations concernant leur relation. “On a le sentiment qu’ils se sont rencontrés la veille. Le miracle est là : la légèreté n’a été abîmée ni par les débuts difficiles de leur histoire, ni par le passage des années, ni par la pesanteur du pouvoir”, avait-elle d’abord confié. Par la suite, elle avait évoqué la relation entre le président de la République et la Première Dame. “Ils sont tout le temps ensemble. Il ne se passe pas une heure et demie sans qu’ils se parlent”. Une histoire d’amour qu’ils vivent sous le feu des projecteurs depuis plusieurs années maintenant mais qui ne semble pas les impacter. “Elle partage tout de ma vie, du soir au matin. Elle a une place dans cette maison qui n’est pas que celle d’être la femme qui m’accompagne dans la vie. Elle est aussi ma conseillère, celle à qui je soumets mes idées”, avait indiqué Emmanuel Macron au journaliste Arthur Berdah. Nul doute qu’il pourra compter sur son soutien durant ces cinq prochaines années.

Emmanuel et Brigitte Macron © Romain Gaillard

