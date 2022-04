Emmanuel Macron réélu président : ces informations contradictoires qui circulaient avant 20 heures

Il est 20 h, ce dimanche 24 avril 2022. Le visage du 26e président de la République française apparaît enfin sur les écrans de télévision et de smartphone. Emmanuel Macron est réélu avec 58,2 %. Le président sortant rempile à l’Élysée pour cinq ans de plus. Qualifiée au second tour pour la seconde fois, Marine Le Pen rate encore le coche en décrochant 41,8 % des suffrages. Pourtant, tout au long de cette journée de scrutin national, des informations contradictoires ont alimenté le suspense.

Marine Le Pen dépasse les 60 % dans les DOM-TOM

Les résultats sur les DOM-TOM ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, plaçant la candidate d’extrême droite en tête. Une information confirmée par la RTBF dans l’après-midi : “En Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, où les résultats sont complets, Marine Le Pen arriverait largement en tête devant Emmanuel Macron”, pouvait-on lire sur le site du quotidien belge.

Plusieurs personnalités, dont le rappeur et acteur JoeyStarr, ont partagé ces résultats surprenants, sachant que le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon était arrivé premier dans la majorité de ces territoires ultramarins lors du premier tour le 10 avril dernier.

En fin de journée, un tweet énigmatique d’Alexandre Benalla, talon d’Achille d’Emmanuel Macron est également venu semer le doute. “Il y a un risque de tension très très forte ce soir à 20h … Réunion de crise en cours !”, a lâché l’ancien chargé de mission à l’Élysée, jugé coupable de violences en réunion lors des manifestations du 1er mai 2018.

Puis un tweet manqué de BFMTV a renversé la vapeur, en annonçant la réélection du président sortant à 18 h 33, soit une heure et demie avant l’annonce des résultats officiels.

Le tweet a été supprimé dans la foulée mais ce n’était sans compter sur la vivacité des internautes qui n’ont pas manqué de faire des captures d’écran.

