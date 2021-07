Emme Più presenta il nuovo catalogo premi 2021

Il nuovo catalogo premi dell’insegna Emme Più (Maiorana) riservato ai possessori della fidelity card Magnificard®, sarà attivo dal 2 luglio al 31 dicembre 2021. La raccolta consente di accumulare i punti (uno per ogni euro speso) e accedere ai premi consultabili a questo sito o sull’app dedicata.

Al raggiungimento del numero di punti necessario, si potrà ritirare il premio gratuitamente o aggiungendo un contributo in euro, per un numero inferiore di punti raccolti. I premi potranno essere richiesti entro il 23 gennaio 2022.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2021 i punti raccolti potranno esser utilizzati anche come sconto a fronte di una spesa minima di 20 euro. Per ogni 500 euro di spesa si avrà diritto ad uno sconto di 3 euro.