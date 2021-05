emorroidi:-come-farle-rientrare?

Le emorroidi sono solitamente causate da un aumento della pressione dovuto alla gravidanza, dal sovrappeso o dallo sforzo durante i movimenti intestinali. A mezza età, le emorroidi diventano spesso un disturbo continuo.

Entro i 50 anni, circa la metà della popolazione ha manifestato uno o più dei sintomi classici, che includono dolore rettale, prurito, sanguinamento e possibilmente prolasso (emorroidi che sporgono attraverso il canale anale). Sebbene le emorroidi siano raramente pericolose, possono essere un’intrusione ricorrente e dolorosa. Fortunatamente, possiamo fare molto per le emorroidi.

Cosa sono le emorroidi.

In un certo senso, tutti hanno le emorroidi (o pile), i grappoli di vene simili a cuscini che si trovano appena sotto le mucose che rivestono la parte inferiore del retto e dell’ano. La condizione che la maggior parte di noi chiama emorroidi (o emorroidi) si sviluppa quando quelle vene diventano gonfie e distese, come le vene varicose nelle gambe. Poiché i vasi sanguigni coinvolti devono continuamente combattere la gravità per riportare il sangue al cuore, alcune persone credono che le emorroidi facciano parte del prezzo che paghiamo per essere creature erette.

Esistono due tipi di emorroidi: emorroidi interne, che si verificano nel retto inferiore, ed emorroidi esterne, che si sviluppano sotto la pelle intorno all’ano. Le emorroidi esterne sono le più fastidiose, perché la pelle sovrastante si irrita e si erode. Se un coagulo di sangue si forma all’interno di un’emorroide esterna, il dolore può essere improvviso e grave. Potresti sentire o vedere un nodulo intorno all’ano. Il coagulo di solito si dissolve, lasciando la pelle in eccesso (un’etichetta della pelle), che può prudere o irritarsi.

Le emorroidi interne sono in genere indolori, anche quando producono sanguinamento. Ad esempio, potresti vedere del sangue rosso vivo sulla carta igienica o gocciolare nella tazza del water. Le emorroidi interne possono anche prolassare o estendersi oltre l’ano, causando diversi potenziali problemi. Quando un’emorroide sporge, può raccogliere piccole quantità di muco e minuscole particelle di feci che possono causare un’irritazione chiamata prurito anale. Asciugarsi costantemente per cercare di alleviare il prurito può peggiorare il problema.

Emorroidi interne ed esterne.

Le emorroidi sono vasi sanguigni dilatati che si formano esternamente (intorno all’ano) o internamente (nel retto inferiore).

Quali sono le cause delle emorroidi?

Tradizionalmente, le emorroidi sono associate a stitichezza cronica, tensione durante i movimenti intestinali e seduta prolungata sul water, tutte cose che interferiscono con il flusso sanguigno da e verso l’area, provocando il raggruppamento e l’allargamento dei vasi. Questo spiega anche perché le emorroidi sono comuni durante la gravidanza, quando l’utero allargato preme sulle vene.

Studi più recenti mostrano che i pazienti con emorroidi tendono ad avere un tono del canale anale a riposo più alto – cioè, la muscolatura liscia del canale anale tende ad essere più tesa della media (anche quando non è in tensione). La stitichezza si aggiunge a questi problemi, perché lo sforzo durante un movimento intestinale aumenta la pressione nel canale anale e spinge le emorroidi contro il muscolo dello sfintere. Infine, i tessuti connettivi che supportano e tengono in posizione le emorroidi possono indebolirsi con l’età, provocando il rigonfiamento e il prolasso delle emorroidi.

Diagnosi di emorroidi.

Le emorroidi di solito possono essere diagnosticate da una semplice storia medica e da un esame fisico. Le emorroidi esterne sono generalmente evidenti, soprattutto se si è formato un coagulo di sangue. Il medico può eseguire un esame rettale digitale per verificare la presenza di sangue nelle feci. Può anche esaminare il canale anale con un anoscopio, un breve tubo di plastica inserito nel retto con illuminazione. Se c’è evidenza di sanguinamento rettale o sangue microscopico nelle feci, può essere eseguita una sigmoidoscopia flessibile o una colonscopia per escludere altre cause di sanguinamento, come i polipi del colon-retto o il cancro, specialmente nelle persone di età superiore ai 45 anni.

Trattamento per le emorroidi.

Un sollievo drammatico per la maggior parte dei sintomi delle emorroidi può essere trovato con semplici rimedi casalinghi per le emorroidi. Per evitare riacutizzazioni occasionali, prova quanto segue.

Ottieni più fibra. Aggiungi più fibre alla tua dieta dal cibo, un integratore di fibre (come Metamucil, Citrucel o Fiber Con) o entrambi. Insieme a un fluido adeguato, la fibra ammorbidisce le feci e le rende più facili da passare, riducendo la pressione sulle emorroidi. Gli alimenti ricchi di fibre includono broccoli, fagioli, frumento e crusca d’avena, cibi integrali e frutta fresca. Gli integratori di fibre aiutano a ridurre il sanguinamento, l’infiammazione e l’ingrossamento emorroidali. Possono anche ridurre l’irritazione da piccoli frammenti di feci intrappolati intorno ai vasi sanguigni. Alcune persone scoprono che aumentare la fibra provoca gonfiore o gas. Inizia lentamente e aumenta gradualmente l’assunzione a 25-30 grammi di fibre al giorno. Inoltre, aumenta l’assunzione di liquidi.

Esercizio. Un moderato esercizio aerobico, come camminare a ritmo sostenuto 20-30 minuti al giorno, può aiutare a stimolare la funzione intestinale.

Prendere tempo. Quando senti il ​​bisogno di defecare, vai immediatamente in bagno; non aspettare fino a un momento più conveniente. Le feci possono indietreggiare, provocando un aumento della pressione e dello sforzo. Inoltre, programmare un orario prestabilito ogni giorno, ad esempio dopo un pasto, per sedersi sul water per alcuni minuti. Questo può aiutarti a stabilire un’abitudine intestinale regolare.

Sitz. Un semicupio è un bagno di acqua calda per glutei e fianchi (il nome deriva dal tedesco “sitzen”, che significa “sedersi”). Può alleviare prurito, irritazione e spasmi del muscolo sfintere. Le farmacie vendono piccole vasche di plastica che si adattano al sedile del water, oppure puoi sederti in una normale vasca da bagno con pochi centimetri di acqua calda. La maggior parte degli esperti consiglia un semicupio di 20 minuti dopo ogni movimento intestinale e due o tre volte al giorno in aggiunta. Fai attenzione a tamponare delicatamente la zona anale in seguito; non strofinare o pulire con forza. Puoi anche usare un asciugacapelli per asciugare l’area.

Cerca sollievo topico per le emorroidi. Le creme per emorroidi da banco contenenti un anestetico locale possono lenire temporaneamente il dolore. Le salviettine all’amamelide (Tuck) sono lenitive e non hanno effetti nocivi. Un piccolo impacco di ghiaccio posizionato contro la zona anale per alcuni minuti può anche aiutare a ridurre il dolore e il gonfiore. Infine, sedersi su un cuscino piuttosto che su una superficie dura aiuta a ridurre il gonfiore delle emorroidi esistenti e previene la formazione di nuove.

Tratta il coagulo. Quando un’emorroide esterna forma un coagulo di sangue, il dolore può essere atroce. Se il dolore è tollerabile e il coagulo è presente da più di due giorni, applica un trattamento domiciliare per i sintomi mentre aspetti che scompaia da solo. Se il coagulo è più recente, le emorroidi possono essere rimosse chirurgicamente o il coagulo ritirato dalla vena in una procedura ambulatoriale minore eseguita da un chirurgo.

Legatura elastica delle emorroidi.

Per eseguire una legatura con elastico, il medico posiziona un legatore sopra le emorroidi per posizionare un elastico attorno alla sua base.

