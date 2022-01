empa-e-lidl-sviluppano-involucri-vegetali-per-frutta-e-verdura

L’ Empa, il laboratorio federale svizzero di prova dei materiali e di ricerca, ha sviluppato, in collaborazione con Lidl, un rivestimento protettivo in cellulosa per frutta e verdura a partire da scarti vegetali, che consente di conservare i cibi più a lungo rispetto a un normale involucro di plastica.

Una soluzione che permetterebbe un doppio vantaggio in termini di sostenibilità, riducendo da un lato l’uso di plastica e diminuendo, dall’altro, lo spreco di cibo.

Il nuovo imballaggio, che verrà inizialmente adottato da 150 negozi Lidl Svizzera, è ricavato dalla sansa, ossia dai residui (bucce, noccioli, polpa) di frutta e verdura pressate, che vengono convertiti in una fibra di cellulosa. Oltre ad avere un costo molto basso, il processo richiede solo una piccola quantità di materiale di partenza.

Lo studio preliminare, iniziato nel 2019 nel laboratorio Cellulose & Wood Materials (cellulosa e materiali del legno) dell’Empa, è terminato la scorsa estate, con risultati molto incoraggianti, che hanno dimostrato come la frutta e la verdura coperte con la cellulosa rimangono fresche molto più a lungo. Test con banane hanno dimostrato che la durata di conservazione dei frutti è stata prolungata di oltre una settimana. Anche i cetrioli hanno dato una simile dimostrazione, rimanendo più freschi e idratati per sei giorni, come racconta l’Empa in un comunicato dal titolo “To wrap or to not wrap cucumbers?”.

“Il nostro obiettivo principale è quello di sostituire in futuro molti imballaggi a base di petrolio con strati protettivi naturali come questo”,spiega Gustav Nyström, direttore del laboratorio Cellulose & Wood Materials.

È infatti risaputo ormai che i rifiuti degli imballaggi di plastica costituiscono un grave problema ambientale, che oltre a diffondere un accumulo di materie plastiche, presenta anche un grattacapo di difficile soluzione per l’industria del riciclo, come ben spiegato qui da National Geographic.

Secondo i dati di PlasticsEurope, il 39,7% della domanda di plastica totale è destinata all’ortofrutta, con una produzione oltre 8 miliardi di kg per i prodotti alimentari.

Si tratta di un problema che l’Unione Europea sta cercando di arginare con alcune direttive volte alla riduzione sia della plastica monouso sia dei pacchetti e che alcuni Paesi hanno già dimostrato di voler risolvere. Tra questi la Francia, dove all’inizio dell’anno la plastica per frutta e verdura è già stata vietata nei supermercati a partire dall’1 gennaio per una trentina di prodotti e la Spagna, che ha annunciato di voler dire addio agli imballaggi di plastica per frutta e verdura a partire dal 2023.

