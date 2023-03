‘empreenda-pira’:-rua-do-porto-em-piracicaba-recebe-food-trucks-e-shows-neste-fim-de-semana

Evento reúne opções gastronômicas, área exclusiva para crianças e shows diários. Emprenda-Pira acontece na Rua do Porto neste fim de semana

A Rua do Porto, ponto turístico de Piracicaba (SP), recebe a partir desta sexta-feira (10) o programa Empreenda-Pira, com food trucks e shows. O evento vai ocorrer próximo ao Casarão do Turismo, até o próximo domingo (12).

Com horário de funcionamento das 14h às 22h, na sexta e no sábado, e das 11h às 21h no domingo, o Empreenda-Pira oferecerá food-trucks de churros, sorvete, crepes, espetinhos, yakisoba, acarajé, milho, pastéis, hot-dog, caldo de cana, queijo e cachaça artesanal, açaí, além de lanches de pernil e lanche artesanal.

O evento promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur) terá área exclusiva para crianças e shows diários no período da noite.

Programação Empreenda Pira 2023

10, 11 e 12/03 – Rua do Porto – Casarão do Turismo

22 a 24/04 – Parque Santa Terezinha

28/04 – Rampa do Centro Cívico

13/05 – Praça do Parafuso

2 e 30/06 – Rampa do Centro Cívico

17/06 – Varejão Jardim Alvorada

24 a 26/06 – Parque Santa Terezinha

08 a 10/07 – Próximo à Igreja Matriz da Vila Rezende

01/09 – Rampa do Centro Cívico

22 a 24/09 – Estação da Paulista

12 a 15/10 – Praça José Bonifácio

11 a 13/11 – Praça do Parafuso

01/12 – Rampa do Centro Cívico

19 a 23/12 – Praça José Bonifácio

