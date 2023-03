Empreenda Rápido recebe inscrições até esta segunda-feira em Garça; veja como participar

Aulas são gratuitas sobre vendas no varejo. Iniciativa é uma parceria entre estado, município e Sebrae. Empreenda Rápido recebe inscrições de moradores de Garça para curso online

Moradores de Garça (SP) e região podem se inscrever, até esta segunda-feira (13), no programa Empreenda Rápido, uma parceria entre prefeitura, Sebrae e Governo do estado de São Paulo.

As aulas acontecem do dia 20 ao dia 24 de março, das 18h30 às 22h30, por meio da plataforma Microsoft Teams. A adesão é pelo portal oficial.

A iniciativa oferece o curso “Aprenda a vender no varejo”, voltado para pessoas que já trabalham no varejo ou pretendem começar a trabalhar, seja criando o seu próprio negócio ou inicialmente como funcionário.

O objetivo do programa é oferecer em um só lugar tudo o que o empreendedor, o empreendedor informal e o futuro empreendedor precisam para abrir, regularizar ou ampliar seu negócio.

Baseado em seis pilares, o empreendedor poderá abrir ou regularizar sua empresa de forma rápida; participar de cursos de capacitação empreendedora que irão ajudar a gerir o seu negócio; e participar de cursos de qualificação técnica profissional.

O empreendedor também terá acesso aos diversos benefícios do programa, como: acessar crédito com as melhores taxas de juros do mercado, acessar novos clientes por meio de plataformas digitais e também ter acesso a soluções inovadoras e de tecnologia.

