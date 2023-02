Empreendedores do centro-oeste paulista podem se inscrever em programa de exportação; saiba como

Inscrições no Exposta SP devem ser feitas pelos interessados até o dia 10 de fevereiro. Podem aderir produtores rurais, micro, pequenas, médias empresas e startups. Exporta SP capacita empreendedores para a exportação de serviços e mercadorias

O programa paulista de capacitação para exportações, Exporta SP, está com inscrições abertas para a seleção de 150 empreendedores do centro-oeste paulista e de todo o estado, até o dia 10 de fevereiro.

Podem participar produtores rurais, micro, pequenas, médias empresas e startups, interessados em receber treinamento gratuito para aprender a exportar ou a aumentar suas vendas internacionais.

O projeto da Secretaria se Desenvolvimento Econômico, gerido pela InvestSP já treinou mais de 700 empresas. Todos os participantes também recebem suporte da agência por dois anos após o término do curso.

Aberta inscrição para programa de exportação do estado

Os interessados em participar devem preencher o cadastro no site da InvestSP e concorrer a uma das 150 vagas disponíveis no treinamento que tem início em março. O treinamento é totalmente online.

A capacitação aborda os temas que mais desafiam os empresários no processo de internacionalização de seus produtos e serviços.

Especialistas em comércio exterior da Fundação Instituto de Administração (FIA) mostram os melhores caminhos para os participantes serem bem-sucedidos na implementação de ações de formação de preços, adequação de produtos e serviços, inteligência comercial e planos de marketing e vendas.

Mentorias

Uma das etapas do curso são as mentorias, momentos de atendimento individual nos quais se discute, por exemplo, o planejamento para exportação e as necessidades específicas de cada negócio.

São quatro mentorias no decorrer do treinamento, que podem ser agendadas para o dia e o horário mais convenientes para o empreendedor.

