Empreendedores do RS com renda de até R$ 2 mil movimentam mais de R$ 12,5 bilhões por ano, aponta pesquisa

Levantamento inédito desenvolvido pelo Sebrae mapeou perfil, desafios e oportunidades do empreendedorismo em áreas periféricas. Estudo foi apresentado na manhã desta quinta-feira (30), no segundo dia do South Summit Brazil, em Porto Alegre. Levantamento inédito desenvolvido pelo Sebrae mapeou perfil, desafios e oportunidades do empreendedorismo em áreas periféricas

Divulgação/Sebrae RS

Um estudo inédito do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) revelou que empreendedores do Rio Grande do Sul com renda de até R$ 2 mil mensais movimentam mais de R$ 12,5 bilhões por ano. O levantamento foi apresentado na manhã desta quinta-feira (30), no segundo dia do South Summit Brazil.

A pesquisa mapeou o perfil, os desafios e as oportunidades do empreendedorismo em comunidades menos favorecidas. Foram ouvidos 1,5 mil empreendedores dos bairros Bom Jesus, Morro da Cruz, Restinga, Vila Cruzeiro e Vila Planetário, em Porto Alegre, e Guabiroba, em Pelotas.

Conforme o estudo, 98% dos entrevistados afirmaram atuar profissionalmente na comunidade onde vivem. A maioria dos empreendedores das áreas periféricas de Porto Alegre e Pelotas é composta por pessoas das classes C, D e E, negras e com baixo grau de instrução.

Os entrevistados disseram que as motivações para empreenderem estão divididas entre a necessidade e a oportunidade. De acordo com a pesquisa, mesmo tendo um negócio ou trabalhando por conta própria, a minoria se enxerga como empresário.

”As favelas são por natureza ambientes marcados pela diversidade, com uma economia própria e autossuficiente. Queremos fortalecer este trabalho e permitir uma maior conexão entre estes empreendedores e a cidade como um todo, tornando os seus negócios ainda mais sustentáveis”, explica o diretor-superintendente do Sebrae RS, André Godoy.

Os profissionais afirmaram que ser o próprio chefe é a principal vantagem do empreendedorismo, seguida da flexibilidade. Conforme o levantamento, para as mulheres a liberdade do trabalho autônomo é ainda mais valorizada para organizar as tarefas pessoais.

Os empreendedores de Porto Alegre e Pelotas ouvidos pelo estudo apresentaram demandas em três eixos principais:

Estrutura: obtenção de crédito, local adequado de trabalho e acesso a equipamentos e ferramentas de trabalho;

Capacitação: especialização no ramo de atuação, especialização em gestão de negócio e formalização (benefícios e obrigações do CNPJ)

Informação: comunicação/divulgação do negócio online, administração financeira e precificação

Com relação às principais metas dos empreendedores estão o crescimento/expansão financeira do negócio, a ampliação e diversificação do portfólio de produtos e serviços, a ampliação da cartela de clientes e construção/ampliação do espaço físico do negócio.

