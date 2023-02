Emprega Prudente oferece 126 oportunidades para o mercado de trabalho na região

Há vagas para quem possui curso superior completo e formações específicas. Emprega Prudente oferece 126 vagas de trabalho na região

Reprodução Associação Nacional dos Servidores Públicos, de Previdência e da Seguridade Social (Anasps)

O Emprega Prudente, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), de Presidente Prudente (SP), tem 126 vagas disponíveis nesta terça-feira (7).

Todos os cargos podem ser consultados no Mural de Vagas do site, plataforma que substituiu o antigo sistema do Balcão de Empregos. Com o novo site, as propostas podem ser consultadas de acordo com o setor interessado.

Há oportunidades para quem possui curso superior completo e formações específicas.

Confira as oportunidades e o número de vagas disponíveis:

Estoquista (1);

Serralheiro (4);

Motorista entregador (4);

Açougueiro (3);

Coordenador de logística (1);

Balconista (7);

Soldador (4);

Auxiliar de Marcenaria (7);

Auxiliar de Departamento Pessoal (1);

Tratorista (1);

Costureira (1);

Mecânico de manutenção (1);

Auxiliar de Serralheria (1);

Encarregado de Obras (1);

Atendente (4);

Auxiliar Administrativo (1);

Auxiliar (3);

Camareira (2);

Motorista de Transporte Coletivo (1);

Cozinheiro (2);

Auxiliar Geral (8);

Auxiliar de manutenção (2);

Controlador de acesso (3);

Monitor(a) de Festa (3);

Psicólogo(a) (3);

Fonoaudióloga (2);

Fisioterapeuta (2);

Terapeuta Ocupacional (2);

Marceneiro (1);

Vendedor (4);

Analista de Mídias Sociais (1);

Operador de empilhadeira (3);

Coordenador (1);

Mecânico Automotivo (2);

Carpinteiro (1);

Cadastrador de Iluminação Pública (5);

Auxiliar Escrita Fiscal (1);

Auxiliar de limpeza (1);

Serviços Gerais (4);

Encarregada de limpeza (1);

Técnico Segurança do Trabalho (1);

Pedagogia (1);

Auxiliar de Produção (7);

Auxiliar de Vendas (1);

Auxiliar de açougueiro (1);

Eletricista (4);

Gestor de processos (1);

Refilador(a) (1);

Encanador (2);

Pintor (1);

Instalador de Cortinas (1);

Marmoraria (1).

Para aqueles que não tiverem acesso à internet, a Sedepp disponibiliza o acesso, assim como, a Câmara Municipal também oferta o serviço nos gabinetes dos vereadores.

Mais informações sobre o novo sistema podem ser obtidas diretamente na Sedepp, por meio do telefone 3918-4200. A secretaria fica localizada na Rua Marrey Júnior, 250, no Jardim Bongiovani.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

valipomponi