Emprega Prudente oferta 170 vagas de trabalho para diferentes escolaridades na região

Há chances para pessoas com ensinos fundamental, médio ou superior completos e incompletos. Emprega Prudente oferece 170 oportunidades na região de Presidente Prudente

O Emprega Prudente, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), de Presidente Prudente (SP), tem 170 vagas disponíveis nesta terça-feira (31).

Todos os cargos podem ser consultados no Mural de Vagas do site, plataforma que substituiu o antigo sistema do Balcão de Empregos. Com o novo site, as propostas podem ser consultadas de acordo com o setor interessado.

Para aqueles que não tiverem acesso à internet, a Sedepp disponibiliza o acesso, assim como, a Câmara Municipal também oferta o serviço nos gabinetes dos vereadores.

Há chances para moradores de Presidente Prudente e região com ensino superior, técnico, fundamental e médio que estão cursando ou já concluíram os estudos.

Mais informações sobre o novo sistema podem ser obtidas diretamente na Sedepp, por meio do telefone 3918-4200. A secretaria fica localizada na Rua Marrey Júnior, 250, no Jardim Bongiovani.

