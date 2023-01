Emprega São Paulo oferece 520 oportunidades em Sorocaba e região

Vagas são divididas entre as áreas de serviço, comércio e indústria. Empregador também pode se cadastrar no site do programa. O programa Emprega São Paulo/Mais Emprego, desenvolvido em parceria com o Ministério do Trabalho (MTE), oferece nesta semana 520 vagas de trabalho divididas entre as áreas de serviços, comércio e indústria na região de Sorocaba (SP).

Os critérios de escolaridade e experiência para o preenchimento das vagas variam de acordo com a área de atuação e com a empresa.

Para ter acesso às vagas, os interessados podem acessar o site do Emprega São Paulo, criar login, senha e informar os dados solicitados.

Outra opção é comparecer ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, PIS e carteira de trabalho.

O cadastro do empregador também pode ser feito pelo site do Emprega São Paulo ou no PAT. Para disponibilizar vagas no sistema é necessária a apresentação do CNPJ da empresa, razão social, endereço e nome do solicitante.

Vito Califano