Emprego: Campinas tem retração em dezembro, mas fecha 2022 com saldo positivo de 14,6 mil vagas

Dados do Caged mostram o fechamento de 4,3 mil vagas no último mês do ano, principalmente no setor de serviços, com o encerramento de contratos de mão de obra terceirizada. Carteira de Trabalho.

Reprodução/Internet

O emprego formal em Campinas (SP) sofreu uma forte retração em dezembro, com fechamento de 4.386 postos formais. Mas, apesar dos números negativos, a metrópole fechou 2022 com saldo positivo de 14.642 vagas criadas. Os dados fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta terça-feira (31).

Na avaliação da economista Eliane Navarro Rosandiski, do Observatório PUC-Campinas, as demissões são coerentes com o cenário de incerteza, onde a “recuperação” foi pautada por baixa renda e aumento do endividamento das famílias, sem gerar um efeito positivo para a economia.

Entre os cortes, o maior volume foi no setor de serviços (4.032). Segundo a economista, a maior parcela entre a alocação de mão de obra terceirizada.

“A sazonalidade é esperada, e a maior intensidade foi, como seria de esperar, no trabalho temporário e flexível”, pontua.

Se fechou muitos postos em dezembro, os números consolidados do ano mostram a criação de postos em todos os setores, com grande força em serviços, comércio e indústria.

O saldo de 14.642 vagas, no entanto, representam uma redução de 34,3% em relação ao ano anterior, quando foram criados 22.318 postos formais.

Ao avaliar os dados consolidados de 2022, Eliane Rosandiski destacou que sempre “o saldo positivo é um bom sinal”, mas que é preciso ações políticas para promover mudanças e solidificar um crescimento.

“Novas orientações podem reverter o cenário de incertezas. Políticas que busquem basicamente controle da inflação, redução de endividamente e estratégias de geração de trabalho e renda”, explica.

A professora e economista Eliane Navarro Rosandiski durante entrevista à EPTV

Vaner Santos/EPTV

VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Mata