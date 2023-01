Emprego: empresa de energia abre vagas para eletricista de inspeção em SE; saiba como participar

As inscrições podem ser realizadas até 7 de fevereiro. Carteira de trabalho

Jorge Júnior/Rede Amazônica/Arquivo g1

Nesta quarta-feira (25), a Energisa em Sergipe abriu 14 vagas para contratação de eletricistas de inspeção para atuar na área de concessão da empresa. Os interessados devem enviar o currículo pelo site até 7 de fevereiro.

Para concorrer à vaga, é necessário ter ensino médio completo, curso de formação de eletricista de redes de distribuição, CNH categoria B, treinamento completo em Norma Regulamentadora (NR) 10, SEP e 35.

De acordo com a empresa, os contratados receberão remuneração compatível com o mercado e terão direito, a planos de saúde e odontológico, previdência privada, vale-alimentação ou refeição, auxílio creche, Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), programas de qualidade de vida, e parceria com o Gympass, que dá acesso a mais de 18 mil academias no Brasil, entre outros.

Vittorio Rienzo