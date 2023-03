Emprego na RMC: mulheres superam homens na média salarial de novos contratados, mas ‘nivelamento’ ocorre com padrão baixo de remuneração

Economista destaca que flexibilização e grande oferta de mão de obra contribuem para cenário atual, e que dados analisados pelo Observatório PUC-Campinas mostram que no estoque de trabalhos formais, trabalhadoras ainda recebem, em média, 77% do que ganham os profissionais do sexo masculino. Carteira de Trabalho

Gilson Abreu/AEN

Um levantamento realizado pelo Observatório PUC-Campinas mostra que o padrão de remuneração dos novos contratados na Região Metropolitana de Campinas (RMC) aponta um nivelamento entre os salários de homens e mulheres.

Na média, elas recebem até um pouco a mais que os trabalhadores do sexo masculino (R$ 2.232,71 x R$ 2.209,04), mas o dado está longe de ser motivo de comemoração neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

Segundo a economista da PUC que liderou o estudo, Eliane Navarro Rosandiski, esse cenário só ocorre por conta do baixo padrão de remuneração dos novos admitidos.

A grande oferta de mão de obra e as flexibilizações dos contratos trabalhistas, com jornadas intermitentes ou temporárias, fazem com que a massa salarial de quem entra ou volta para o mercado de trabalho tenha um padrão inferior.

“Como houve um rebaixamento grande do salário, então está todo mundo igual, mas todo mundo ganhando mal igual. Nesse cenário pós-pandêmico, quando você tem uma oferta muito grande, os trabalhadores perdem poder de barganha para negociar melhores salários”, explica Eliane.

Agora, se no registro de novos contratados a média salarial das mulheres supera, mesmo que minimamente, os ganhos de trabalhadores do sexo masculino, quando se dá um passo atrás e analisa o estoque de empregos, ou seja, o cenário já estabelecido do mercado de trabalho, as trabalhadoras seguem em ampla desvantagem.

Em média, ganham 77% do que os homens recebem no mesmo setor, segundo os dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de 2021, última extração realizada. Como comparativo, em 2016 essa diferença era maior. Veja abaixo:

Maior presença no mercado

O levantamento mostra que passado o período agudo da crise provocada pela pandemia da Covid-19, em que as mulheres foram as que mais sofreram com perda de emprego na RMC, agora elas são maioria entre os admitidos.

Segundo os dados do Caged, em 2022 o saldo de vagas ocupados por mulheres foi de 24.737 postos, enquanto as novas vagas para homens representaram 22.037 contratos.

Eliane explica que isso está muito relacionado com o perfil dos setores que mais contrataram, e que têm maior demanda por mão de obra do sexo feminino, como serviços e comércio.

“Serviços de educação, saúde, alimentação e comércio foram os que mais contrataram mulheres, mas o padrão de remuneração é menor. Na indústria é onde se escancara o abismo, onde as melhores remunerações são oferecidas”, pontua.

A professora e economista Eliane Navarro Rosandiski durante entrevista à EPTV

Vaner Santos/EPTV

A economista alerta que apesar da sanção do projeto que impede que homens e mulheres na mesma função não possam ter salários diferentes, o comportamento do setor privado ainda privilegia os trabalhadores do sexo masculino com critérios subjetivos e progressões de cargos, o que não ocorre com as mulheres.

Projeto da igualdade salarial: empresa que não cumprir será multada em 10 vezes o maior salário pago; entenda

“Homens e mulheres podem até entrar para a mesma vaga ganhando o mesmo valor, mas há muito mais propensão dele ser valorizado, subir de cargo, e ela continuar no posto incial”, explica Eliane.

VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Vittorio Ferla