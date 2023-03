Empresa abre 1 mil vagas para operador de telemarketing home office em Cosmópolis; veja como se candidatar

Seleções começaram nesta segunda-feira (6) e seguem até sexta (10); confira salário, benefícios e quais serão as funções desempenhadas pelos contratados. Candidatos nas primeiras entrevistas, em Cosmópolis

Uma empresa de Campinas (SP) abriu 1 mil vagas de emprego exclusivas para moradores de Cosmópolis (SP). Os postos são para operador de telemarketing home office e a seleção começou nesta segunda-feira (6) e segue até sexta (10).

As oportunidades são oferecidas pela empresa Motiva, para telemarketing receptivo SAC. O valor do salário é de R$ 1.302 mais comissão.

Já os benefícios são planos de saúde e odontológico após três meses; auxílio creche de R$ 234 para mães com filhos até 5 anos; e vale-refeição ou alimentação no valor de R$ 9,88 por dia.

A jornada de trabalho é de 6h20 diária e o home office ocorre nos períodos da tarde e madrugada. O único requisito para participar é ser maior de 18 anos.

O candidato será responsável pelas seguintes funções:

Ligar para pessoas usando uma lista telefônica específica para vender produtos ou solicitar doações;

Utilizar roteiros para fornecer informações sobre os recursos, preços e outros dados sobre o produto e apresentar seus benefícios;

Atender chamadas de clientes em potencial.

Os interessados na vaga devem comparecer no Centro de Referência do Trabalhador (CRTC), localizado na Rua Otto Herbst, 65, no Centro, com os documentos pessoais e currículo atualizado ou encaminhar o seu currículo pelo e-mail: trabalheconosco@motiva.com.br. Será agendada uma data para a entrevista.

