Empresa aérea anuncia volta de voo direto de Presidente Prudente até o Aeroporto de Congonhas a partir de fevereiro

Viagens serão diárias e acontecerão de domingo a sexta-feira, com capacidade para mais de 180 passageiros. Operações da empresa em Presidente Prudente com destino ao aeroporto de Guarulhos serão interrompidos em fevereiro

Os voos que saem do aeroporto de Presidente Prudente (SP) com destino a São Paulo (SP), voltam a operar sem escalas até o aeroporto de Congonhas (CGH), a partir do dia 1º de fevereiro. A retomada será feita pela companhia Gol Linhas Aéreas.

Desde setembro de 2020, as operações da empresa acontecem em Presidente Prudente com destino ao aeroporto internacional de Guarulhos (GRU). Com a mudança, os voos até o aeroporto internacional serão interrompidos no início do próximo mês.

Ainda segundo a Gol, no período entre 1º de fevereiro e 25 de março de 2023, os voos de Presidente Prudente para Congonhas serão diários, nos dois sentidos. A saída de São Paulo acontece às 11h e o pouso em Presidente Prudente às 12h15.

Já os clientes que descolarem do interior paulista, o voo parte às 14h55 e aterrissa em Congonhas às 16h05.

As operações serão realizadas na aeronave Boeing 737-800, com capacidade para 186 passageiros.

A partir de 26 de março, os voos passarão a ter seis frequências de ida e volta por semana, de domingo a sexta-feira. Em Congonhas, a partida será às 12h25 e a chegada em Presidente Prudente está marcada para às 13h40. O retorno para a capital paulista está marcado para às 14h25, com pouso às 15h35.

De acordo com a companhia, para os passageiros de Presidente Prudente e região, o retorno para o aeroporto de Congonhas representa um diferencial importante àqueles que precisam se deslocar para as principais áreas da capital paulista, devido à localização do aeroporto.

