Empresa apontada por prometer ganhos irreais com criptomoedas em SC é alvo de ação do MP

Suposto esquema teria movimentado mais de R$ 6 milhões, que circularam na conta da empresa e nas contas da pessoa física do empresário. Arte com as principais criptomoedas do mercado

Envato

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) ajuizou ação penal contra o responsável por uma empresa de investimentos apontada por prometer juros elevados para supostamente induzir as vítimas a efetuar falsas aplicações em criptomoedas. A informação foi divulgada pelo órgão na quinta-feira (30).

Na ação, a 18ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital acusa o empresário por seis crimes de estelionato e pelo crime de lavagem de dinheiro. O homem está preso preventivamente, conforme o MPSC.

Compartilhe esta notícia no WhatsApp

Compartilhe esta notícia no Telegram

Entre 2021 e 2022, o suposto esquema teria movimentado mais de R$ 6 milhões, que circularam na conta da empresa e nas contas da pessoa física do empresário. A reportagem tentou contato com a empresa por e-mail e telefone, mas não houve retorno até a última atualização.

O Ministério Público informou que a denúncia já foi recebida pela 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, o que torna o acusado réu na ação penal. O g1 SC não conseguiu contato com a defesa do empresário.

SC tem 4 mortes confirmadas e registra, em média, mais de 50 novos casos por dia

Caso Amanda Albach: acusados de matar e enterrar jovem em praia vão a júri

Operação

Segundo o MPSC, as vítimas firmavam um contrato de locação de ativos digitais com a empresa por 12 meses, cujo rendimento mensal poderia chegar a 10% sobre o valor inicial investido. Assim, a empresa ofertava a possibilidade de receber o dinheiro dos clientes por transferência bancária, dinheiro ou bitcoin.

No último caso, o contratante adquiria a criptomoeda em uma corretora indicada pelo empresário e repassava a custódia do ativo digital à empresa.

Após receber o valor acordado, a empresa realizou, para algumas vítimas, o pagamento de juros mensais. No entanto, não foi possível resgatar o valor inicial investido.

“Pelo menos seis pessoas teriam sido enganadas desta forma, o que configuraria os crimes de estelionato”, informou o MPSC.

O empresário é apontado por depositar os ganhos dos golpes nas próprias contas e transferir para outros destinatários ou investimentos, até agora não identificados. Ele também teria ocultado os valores com a aquisição de bens móveis e imóveis de luxo.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado em g1 SC

Vittorio Rienzo