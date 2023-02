Empresa contratada pela Prefeitura de Cachoeirinha chega ao Rio Gravataí para limpeza de lixo acumulado

Previsão inicial da prefeitura é de que a limpeza leve de 20 a 30 dias para ser concluída. No início de fevereiro, moradores denunciaram que uma extensa área do rio estava coberta por resíduos. Embarcação que fará limpeza no Rio Gravataí chega a Cachoeirinha

Uma empresa contratada pela Prefeitura de Cachoeirinha, na Região Metropolitana, chegou ao Rio Gravataí, na tarde desta quarta-feira (15), para realizar a limpeza do lixo acumulado na água. Segundo o município, uma barreira de contenção deve ser instalada ainda nesta quarta, para impedir a saída de resíduos quando a limpeza começar.

No início de fevereiro, moradores da região denunciaram que uma extensa área do rio estava coberta por resídios de descarte irregular.

De acordo com a prefeitura, a FDM Engenharia receberá R$ 1,3 milhão, recursos oriundos do Fundo de Gestão compartilhada do saneamento básico com a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). A previsão inicial é de que a limpeza leve de 20 a 30 dias para ser concluída, a depender da quantidade de material que for encontrado no leito do rio.

Com a forte chuva que atingiu a Região Metropolitana na noite de terça-feira (14), a boia de contenção que havia sido instalada para reter os resíduos se rompeu e as milhares de embalagens se deslocaram até uma área de vegetação.

“A gente percebe que o lixo avançou 200 metros, nós estávamos monitorando a madrugada toda, uma das nossas eco barreiras rompeu, nós temos a segunda”, afirmou o prefeito de Cachoeirinha, Cristian Wasen.

Segundo o prefeito, questões burocráticas impediram que a retirada dos resíduos fosse mais rápida. “Nós precisávamos da dispensa de outorga, é uma autorização de manejo aqui o Rio Gravataí, que é dispensada pelo Departamento de Recursos Hídricos. Nós precisávamos desse documento, que foi concedido na quinta [dia 9]”, diz.

No domingo, um grupo de moradores chegaram a fazer um mutirão para retirar o lixo do rio. Elas encontraram capacetes, pedaços de automóveis, roupas, bolsas e calçados, além de materiais de plástico, papel, metal e vidro. A prefeitura da cidade acompanhou a ação, mas alertou as pessoas de que esse trabalho deve ser feito por profissionais especializados.

Risco ao Guaíba

O lixo foi lançado no rio ao longo do leito, que tem 39 km. O Gravataí nasce em Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte, e passa por seis municípios até desaguar no Guaíba, em Porto Alegre.

As autoridades agora correm contra o tempo para montar uma operação para retirar todo o lixo do rio antes da chuva, pois esses resíduos podem parar no Guaíba.

