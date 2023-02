Empresa de água e esgoto de Brotas abre concurso para 7 áreas; saiba como concorrer

Oportunidades são para cargos com e sem exigência de formação em ensino superior. Interessados devem se inscrever até quinta-feira (23). Empresa de água e esgoto de Brotas abre concurso para 7 áreas

Saaeb/Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas (Saaeb) abriu concurso público para contratar nove profissionais em sete áreas.

As oportunidades são para cargos com e sem exigência de formação em ensino superior (veja abaixo as vagas e salários).

Os interessados em participar da seleção devem se inscrever por meio do site do Conscam, responsável pela disponibilização do concurso, até o dia 23 de fevereiro. O edital está disponível aqui.

A taxa de inscrição custa: R$ 60 para cargos de formação em ensino fundamental, R$ 70 para funções que exigem formação em ensino médio e R$ 80 para cargos de formação em ensino superior.

Cargos, vagas e salários

Encanador

Vagas: 1

Salário: R$ 2.374,36

Formação: ensino fundamental completo

Pedreiro

Vagas: 1

Salário: R$ 1.988,46

Formação: ensino fundamental completo

Servente de pedreiro

Vagas: 1

Salário: R$ 1.426,51

Formação: ensino fundamental completo

Escriturário

Vagas: 1

Salário: R$ 1.577,03

Formação: ensino médio completo

Fiscal leiturista

Vagas: 1

Salário: R$ 1.988,46

Formação: ensino médio completo

Operador de bomba

Vagas: 3

Salário: R$ 1.988,46

Formação: ensino médio completo

Engenheiro Civil

Vagas: 1

Salário: R$ 6.211,31

Formação: ensino superior completo

A seleção ocorrerá por meio de uma prova objetiva, que será aplicada às 9h no dia 2 de abril, e uma prova prática para os cargos de encanador, pedreiro e servente de pedreiro.

Outras informações sobre o processo seletivo, pré-requisitos necessários e funções dos cargos podem ser obtidas diretamente no edital das oportunidades, disponível no site da Conscam.

Vittorio Ferla