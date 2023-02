Empresa de call center de Marília oferece 600 vagas para estágio na região; veja como se candidatar

Candidatos devem estar cursando do primeiro ao terceiro ano do ensino médio e ter ao menos 16 anos. Valor da bolsa é de R$ 600, além de benefícios. Há oportunidade de estágio para estudantes do ensino médio em empresa de Marília (SP)

Uma empresa de call center de Marília (SP) está com 600 vagas de estágio para alunos do ensino médio no próprio município e em outras cidades da região, como Agudos e Bauru (SP), com bolsa no valor de R$ 600 mais benefícios.

Para se candidatar é preciso cursar do primeiro ao terceiro ano e ter ao menos 16 anos, com dois horários de estágio disponíveis, das 8h às 14h e das 14h às 20h. São 250 vagas em Marília, 300 em Bauru e 50 em Agudos.

Cabe aos estagiários a realização de atividades administrativas vinculados à operação, como envio de mensagens via WhatsApp, e-mails e atendimento ao cliente.

Para participar do processo seletivo o candidato deve entrar em contato pelo (14) 3500-9374, telefone fixo que recebe mensagens de WhatsApp. Também é possível se cadastrar pelo site oficial de serviço de seleção de recursos humanos.

