Empresa de coleta acusa funcionário por descarte de cachorros mortos em terreno e Ministério Público de RR investiga

A empresa Collect Ambiental e Resíduos acusou um funcionário pelo descarte irregular de animais em um terreno no bairro Anel Viário, zona Oeste de Boa Vista. Em nota divulgada pelo deputado estadual Marcinho Belota (PRTB), a empresa afirmou que “não compactua com essa conduta”. O caso teve repercussão após mais de 40 cadáveres de cães serem encontrados jogados no local.

A empresa afirma que funcionário foi escalado no último dia 24 de março para deixar os cachorros para a incineração. No entanto, deixou no terreno, informou a empresa. A Collect disse ainda que só soube do ocorrido após “ser noticiado na mídia”, mas que já tomou as providências cabíveis (leia a nota completa mais abaixo).

O caso é investigado pelo Ministério Público de Roraima (MPRR) e o órgão deve tomar as medidas cabíveis após a conclusão das investigações. A Polícia Civil também apura.

“A Collect manifesta solidariedade às famílias tutoras e apresenta as mais profundas desculpas pelo ocorrido. Em três anos presente no mercado, a Collect sempre prezou por executar operação de coleta e descarte por funcionários que recebem treinamento em que são esclarecidos sobre os cuidados a serem tomados no decorrer deste trabalho”, esclareceu.

A Collect funciona desde 2020 e tem como atividade principal a coleta de resíduos perigosos. Sendo assim, ela é responsável por recolher os resíduos em clínicas veterinárias.

A empresa afirmou ainda que a clínica onde foram coletados os animais não tem relação com o ocorrido e reiterou o pedido de desculpas a população e aos envolvidos. Além disso, acrescentou que “a empresa mantém contratos regulares para a destinação ambientalmente correta de resíduos”.

Tutora pede Justiça

Koda foi encontrado no terreno sem os olhos

Arquivo Pessoal

Nas imagens divulgadas nas redes sociais de Belota, é possível ver dezenas de cães mortos, entre carcaças e cadáveres ainda em bom estado de conservação. Foi por esses vídeos que uma advogada, que preferiu não se identificar, encontrou seu cãozinho Koda. O pastor-branco-suíço morreu em casa devido à problemas na próstata.

Ao g1, a tutora conta que o sofrimento da família começou na segunda-feira (20), quando Koda começou a passar mal. Ela chamou uma ambulância destinada a animais para levá-lo à clínica veterinária, mas com a demora para o socorro chegar, o cachorro acabou morrendo em casa.

Ao chegar na casa da família, o motorista da ambulância constatou a morte do animal e então propôs a cremação. O cadáver foi levado para a clínica e a dona do cachorro acompanhou o trajeto. No local, a clínica veterinária apresentou um orçamento de R$ 515 pelo procedimento de cremação. Os valores incluíam o peso do animal (R$ 15 por kg), transporte e taxa para a empresa.

As dezenas de cachorros mortos foram encontrados na sexta-feira (24) por uma pessoa que passava pelo Anel Viário, uma área de lavrado, localizado próximo à RR-205, em Boa Vista. Um vídeo foi enviado ao deputado e no mesmo dia ele conseguiu ir até o terreno.

A suspeita inicial era que fosse uma chacina, mas ao verificar a situação, junto a um médico veterinário, o deputado suspeitou que fosse descarte de animais vindos de clínicas veterinárias. A maioria dos animais estavam “gelados” e a maioria eram de raças.

Nota na íntegra

A Collect Ambiental e Residuos vem a público, por meio desta, manifestar-se sobre o ocorrido no dia 24 de março com respeito ao descarte incorreto de corpos de animais.

Conquanto o ato irregular tenha sido praticado por funcionário da empresa, a Collect esclarece que não compactua com essa conduta, não teve conhecimento dos fatos até ser noticiado na mídia e em nenhum momento autorizou referida situação, praticada de forma alheia a seu consentimento e vontade.

A Collect manifesta solidariedade às famílias tutoras e apresenta as mais profundas desculpas pelo ocorrido. Em três anos presente no mercado, a Collect sempre prezou por executar operação de coleta e descarte por funcionários que recebem treinamento em que são esclarecidos sobre os cuidados a serem tomados no decorrer deste trabalho.

A empresa mantém contratos regulares para destinação ambientalmente correta de resíduos, com comprovação de que todas as coletas até então realizadas seguiram os protocolos sanitários e ambientais. No entanto, infelizmente, no dia 24 de março, um funcionário escalado para conduzir os resíduos do dia até o local próprio para destinação e incineração, não o fez conforme esses protocolos, ocorrendo a situação que deixou a Empresa e toda sociedade indignadas.

Esclarecemos ainda, que no dia 28 (terça-feira), assim que tomou conhecimento dos fatos, adotou todas as providências cabíveis corretivas e punitivas com respeito aos fatos e à conduta; e procurou pessoalmente os envolvidos para registrar sinceras desculpas. Nada justifica tais atitudes, ainda mais em uma empresa, onde sempre fez a destinação correta de seus resíduos, desta forma não toleraremos em nenhuma hipótese tais práticas.

A empresa e sua Direção se solidarizam com os tutores, e afirma que a situação não ficará impune. Estamos adotando as devidas medidas cabíveis para evitar que a situação se repita. A direção pede também desculpas à população e a todos que foram prejudicados com esse fatídico.

Por fim, a Collect manifesta que a Clínica onde foram coletados os resíduos em nada tem responsabilidade pelo ocorrido, sendo o desvio de conduta exclusivo de um colaborador e não prática da empresa. Reiteramos mais uma vez desculpas a população e a todos que foram prejudicados

