Empresa de fertilizantes abre vagas de estágio em Cubatão, SP

Inscrições devem ser realizadas até 3 de março. Yara fertilizantes no Polo Industrial de Cubatão, SP

Arquivo/Yara/Divulgação

A empresa de fertilizantes Yara Brasil está com 10 vagas abertas para as unidades em Cubatão (SP). As inscrições devem ser realizadas até 3 de março.

Segundo a empresa, que é líder mundial em nutrição de plantas, há oito vagas em Manutenção, uma em Recursos Humanos e outra em Produção. O início da atuação na empresa deverá ocorrer em abril de 2023.

Todo o processo seletivo será realizado de forma online. As inscrições podem ser feitas por meio do site da Estagiar. Para se inscrever, é necessário que o candidato esteja matriculado regularmente em um dos cursos superiores ou técnicos, relacionados com a atividade que deseja exercer na Yara, com conclusão no 1º ou 2º semestre de 2024.

VÍDEOS: g1 em 1 minuto Santos

Ufficio Stampa