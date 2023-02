Empresa de soluções agrícolas de Monte Azul Paulista, SP, passa a ser administrada por multinacional canadense

Operações da Nutrien na Safra Rica começam nesta quinta-feira (2). Compra foi aprovada pelo Cade no fim do último mês, mas valores não foram divulgados. Safra Rica, de Monte Azul Paulista, é comprada por multinacional canadense

Uma empresa de soluções agrícolas de Monte Azul Paulista (SP) passa a ser administrada por uma multinacional canadense a partir desta quinta-feira (2).

A compra da Safra Rica, do interior paulista, pela Nutrien foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) no final do mês passado. Os valores da transação, no entanto, não foram informados.

A Safra Rica tem 19 anos de história e opera em São Paulo e Minas Gerais na venda de defensivos agrícolas, fertilizantes, nutricionais e sementes. Atualmente, o quadro de funcionários é composto por 96 pessoas.

“Nós passamos a ter controle da empresa e participar das operações. A gente tem um plano estruturado que acontece ao longo do tempo. O nosso objetivo principal é continuar atendendo os agricultores da região e o mais rápido possível trazer nossas tecnologias”, disse o vice-presidente de Operações Comerciais da Nutrien na América Latina, Carlos Brito.

Misturador de fertilizantes da Nutrien em Minas Gerais

Ainda de acordo com Brito, com o início das operações, produtores de grãos, cana-de açúcar e citricultores podem ter acesso às tecnologias agrícolas da canadense.

“São Paulo é uma região muito representativa no cenário agrícola brasileiro e na região de Safra Rica existe uma tecnologia alta dos agricultores e é uma região multiculturas”.

A Safra Rica tem cerca de 1.800 clientes nas regiões de Ribeirão Preto (SP), São José do Rio Preto (SP) e Sul de Minas Gerais.

Carlos Brito, vice-presidente de operações comerciais da Nutrien na América Latina

