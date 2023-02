Empresa é multada em R$ 21,1 mil por venda e armazenamento irregular de madeira nativa em Pirassununga

Flagrante foi feito pela Polícia Ambiental em um pátio madeireiro na quinta-feira (9). Homem é multado em R$ 21 mil com madeira ilegal em Pirassununga

Polícia Ambiental

Uma empresa foi multada em R$ 21,1 mil por venda e armazenamento irregular de madeiras nativas, em Pirassununga (SP). O flagrante da Polícia Militar Ambiental aconteceu na quinta-feira (9).

(Correção: ao publicar esta reportagem, o g1 errou ao afirmar que um homem foi multado. O correto é que uma empresa foi multada. O texto foi corrigido às 17h39 do dia 10/02/2023).

Os policiais encontraram no pátio madeireiro um estoque de madeiras ilegais. Na vistoria, constataram a venda irregular de 35,7 m³ de madeira e mais 34,57 m³ de madeira em depósito.

Devido o flagrante, foi elaborada multa por infração ambiental, sendo que foram R$ 10.710 por venda e mais R$ 10.401 por ter em depósito. As madeiras foram apreendidas.

