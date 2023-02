Empresa entrega bicicletas elétricas a funcionários para estimular hábitos saudáveis e reduzir poluição no litoral de SP

De acordo com a empresa de Santos (SP), com o projeto é possível diminuir a emissão de carbono, do trânsito, além de garantir mais qualidade de vida aos colaboradores. Funcionários aprovaram benefício de empresa que distribuiu bicicletas elétricas em Santos, SP

Uma empresa de tecnologia e inovação de Santos, no litoral de São Paulo, lançou um projeto de mobilidade sustentável e distribuiu 200 bicicletas elétricas aos funcionários, prestadores de serviço e estagiários. A #Voudebike visa a diminuição da emissão de carbono, do trânsito, além de estimular a adoção de hábitos saudáveis entre os colaboradores.

A analista financeira Mariana Farah Magalhães Tunes, de 34 anos, contou ao g1 que a proposta da empresa permitiu a ela um momento de lazer enquanto vai ao trabalho. Ela diz sentir como se estivesse em um passeio de quase 6 Km. “Em um dia ensolarado é uma delícia, é outra sensação e perspectiva”.

Mariana afirmou que começou a chegar mais rápido em casa por não precisar depender do transporte público e não enfrentar o trânsito. “Uma visão excelente que a empresa teve. A gente deixa de emitir uma quantidade significativa de gás carbônico, ajuda na sustentabilidade do planeta e tem o benefício de se movimentar”.

Segundo a analista, como trabalha em escritório e permanece sentada em frente ao computador, o trajeto com a bike elétrica a deixa animada inclusive para buscar outras atividades e esportes.

Mariana percorre aproximadamente 6km para ir ao trabalho e voltar para casa, um trajeto que já virou paseio

Ela contou que sempre gostou de pedalar e destacou que a atividade em Santos, onde há tudo por perto e muitas ciclovias, faz da bicicleta o meio de transporte ideal.

O analista de suporte João Pedro Herbe Frediani, de 23 anos, disse que utiliza a bicicleta há sete meses no trajeto entre Guarujá, cidade onde mora, e Santos. “Foi bem surpreendente. De todas as empresas que pesquisei antes, nenhuma tem esse benefício, achei bem importante não só pelo benefício, mas em prol do meio ambiente né?”.

Frediani conta usar a bicicleta para passear com a família, amigos e ir até para ir à casa da namorada. “Utilizo bastante no dia a dia pela facilidade de chegar aos locais e também por estimular mais o exercício. Comecei [a me exercitar] depois que entrei aqui porque não tenho bicicleta em casa e não tinha costume de pedalar”.

Projeto

A coordenadora de Recursos Humanos (RH) da ModalGR, Samyra Lima, enfatizou que Santos é uma cidade plana e propícia a andar de bicicleta. “A gente entendeu que seria uma coisa bacana de trazer para as nossas pessoas tanto pela mobilidade urbana quanto pela economia de dinheiro, não que a gente não dê o vale-transporte, mas é uma opção a mais para as pessoas poderem economizar e, acima de tudo, trazer benefícios para o meio ambiente”.

Funcionários foram beneficiados com projeto que distribui bicicletas elétricas para eles usarem da forma como quiserem em Santos, SP

A bicicleta pode ser usada da forma tradicional ou elétrica. “Ela tem uma bateria que é possível acionar e não precisar pedalar. A gente tem [veículo] sobrando um pouquinho para quando entrar gente nova. Alguns não querem ou não sabem andar de bicicleta, outros têm a própria, mas a gente tem à disposição”.

Samyra ressaltou, ainda, que as bikes ficam com os funcionários para usarem como acharem melhor. “Tanto para virem para o escritório, ir para academia, ir para a faculdade, é uso irrestrito. A gente disponibiliza sem custo algum para que elas façam esse uso”.

O equipamento disponibilizado aos funcionários conta com um rastreamento por questões de segurança em caso de roubos ou furtos. “Se alguém roubar a gente consegue mapear, mas a gente não controla para onde a pessoa vai. O GPS fica com o fornecedor da bicicleta. O pessoal ficou mais adepto às atividades físicas”.

O projeto foi lançado em outubro de 2021 por meio de um convênio com uma empresa de mobilidade urbana que oferece assinatura de bikes elétricas. “Foi uma coisa bem rápida. A gente fez as reuniões com o fornecedor para entender nosso custo, as responsabilidades, a manutenção e as pessoas não têm custo porque têm postos autorizados que fazem o serviço”.

“Acho que é interessante que outras empresas olhem com esse olhar que a gente teve. É uma coisa que dá uma qualidade de vida melhor para elas e, se outras empresas pudessem olhar para isso, seria uma coisa bacana. A gente quer incentivar outras empresas”, finalizou.

Empresa de tecnologia distribui 200 bicicletas elétricas para funcionários em projeto de sustentabilidade em Santos, SP

