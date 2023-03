Empresa flagrada despejando lixo em bueiro é multada em R$ 5 mil em Santos, SP

Multa foi aplicada pela Guarda Civil Municipal, que verificou o descarte irregular de resíduos na rede de esgoto. Caminhão-tanque foi flagrado descartando resíduos em bueiro em Santos, SP

GCM de Santos/Divulgação

Uma empresa foi multada em R$ 5 mil depois de ser flagrada despejando lixo diretamente em um bueiro em Santos, no litoral de São Paulo. A multa foi aplicada pela Guarda Civil Municipal (GCM), que verificou o descarte irregular no bairro Vila Nova.

A GCM recebeu uma denúncia anônima de que um caminhão-tanque estava despejando rejeitos de construção civil em um bueiro na esquina da Praça Iguatemi Martins com a Rua Henrique Dias.

Diante da situação, agentes da GCM foram até o local e constataram o caso. Um representante da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e fiscais da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) também estiveram presentes para avaliar o ocorrido.

Um Auto de Inspeção com provas técnicas da extensão do dano ambiental foi elaborado e a empresa responsável pelo caminhão-tanque, multada no valor de R$ 5 mil.

Denúncias sobre descartes irregulares podem ser feitas pela Ouvidoria da Prefeitura no telefone 162 com a GCM, no 153.

Vittorio Rienzo