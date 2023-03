Empresa oferece 100 mil bolsas de estudo para quem deseja concluir o ensino médio; saiba como se inscrever

Inscrições podem ser feitas até o dia 15 de março pela internet. Empresa oferece 100 mil bolsas de estudo para quem deseja concluir o ensino médio

Uma startup na área da educação,está oferecendo bolsas de estudo gratuitas, no interior de São Paulo, para quem tem mais de 18 anos e ainda não conseguiu concluir o ensino médio e deseja fazer o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de março no site.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 69 milhões de brasileiros com mais de 25 anos não concluíram os estudos e 75% dos jovens entre 18 e 24 anos estão atrasados ou abandonaram a escola.

Entre os motivos mais comuns estão a necessidade de priorizar o trabalho, apontada por 39% do público; a dificuldade de conciliar os estudos com as tarefas domésticas, 11,5%; e a gravidez, 23,8%.

O projeto conta com plano de estudos, material de apoio, aulas gravadas e ao vivo, atendimento especial e acesso à comunidade de alunos.

Por ser um projeto gratuito e digital, é possível ainda que o aluno faça seus horários e decida a melhor forma de conciliar o ensino com a sua rotina diária, conquistando o diploma do ensino médio por meio do Encceja.

