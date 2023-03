Empresária de SC presa por invasão em Brasília é solta após alegar ser única responsável por filhos

Mulher constava na lista dos detidos em flagrante divulgada pelo Supremo Tribunal Federa (STF). Camila Mendonca Marques foi presa após ato em 8 de janeiro

A empresária Camila Mendonça Marques, de 35 anos, presa após a invasão a Brasília no dia 8 de janeiro, foi solta na quarta-feira (8). Moradora da região Sul de Santa Catarina, a mulher consta na lista dos detidos em flagrante divulgada pelo Supremo Tribunal Federa (STF).

A informação sobre a soltura foi confirmada pelo advogado Henrique Falchetti. Segundo o defensor, ela terá que cumprir medidas cautelares diversas da prisão, que não foram detalhadas.

Na sexta-feira (3), a defesa informou que havia solicitado a revogação da prisão em virtude da mulher ser a única responsável por dois filhos menores de idade. Naquela ocasião, a Procuradoria-Geral da República (PGR) já havia se manifestado, mas o pedido aguardava a avaliação do ministro Alexandre de Moraes.

Defesa de ‘Fátima de Tubarão’ pede ao STF prisão domiciliar alegando doença

Moraes determina soltura de 149 mulheres detidas nos atos golpistas

Após a invasão, imagens de Camila em Brasília foram divulgadas nas redes sociais. A mulher aparece como sócia de um comércio varejista de materiais de construção em Tubarão.

Também na quarta, o magistrado determinou a soltura de 149 mulheres presas pelos atos e que levaram a depredação das sedes dos Três Poderes.

Essas mulheres já foram denunciadas pela em processos por incitação ao crime e associação criminosa. Somadas, as penas para esses crimes podem chegar a três anos e meio de prisão.

Segundo o STF, considerando todas as mulheres detidas por relação com os atos golpistas, 407 já foram colocadas em liberdade provisória. Outras 82 mulheres continuam presas.

