Empresária do interior de SP revela ‘segredo’ para preparo do clássico bolo de cenoura vendido em todo EUA

O bolo de cenoura de uma moradora de Bauru encantou os paladares dos norte-americanos. Da cidade do interior de SP à Nova York, a responsável pela iguaria revelou o segredo para o preparo da sobremesa, que, hoje, é o segundo item mais vendidos no cardápio de sua doceria. O “carro-chefe” é o tradicional brigadeiro.

Ao g1, Mariana Vieira, de 41 anos, contou o começo da sua história. A bauruense é formada em publicidade por uma universidade particular de São Paulo (SP), ramo no qual atuou por três anos.

Contudo, a gastronomia ainda era o seu sonho de profissão, concretizado em 2008, quando estudou por um ano, também em SP.

Na faculdade de publicidade, Mariana conheceu o ex-marido que se mudou para Nova York a trabalho. Assim que se casou, a empresária também seguiu rumo aos Estados Unidos, onde começou a trabalhar como “personal chef”, em 2012.

“Eu sempre fiz doces, e montei um site para as pessoas encomendarem, mas era bem simples. Foi quando comecei a receber pedidos de empresas grandes, então precisei dar uma organizada e transformar o negócio em ‘business’”, comenta.

Nos Estados Unidos, Mariana destaca que é comum uma receita do bolo de cenoura, que leva especiarias, servido com uma cobertura a base de açúcar de confeiteiro, manteiga, cream cheese e nozes. Então, para os norte-americanos, o “preparo brasileiro” é, de fato, diferente.

O segredo, segundo Mariana, é que não há grandes segredos, o diferencial está na simplicidade da receita. A receita do bolo é a típica brasileira, que leva cenoura, óleo, farinha de trigo, açúcar, ovos e fermento químico em pó na massa.

“A minha receita é a mais simples possível, nosso objetivo aqui é ter os produtos mais legítimos, se comparado ao que você encontra no Brasil, em festas e nas casas. É uma proposta simplista”, destaca.

A empresária possui uma confeitaria física, aberta em dezembro de 2014, que também conta com o serviço de entrega para a cidade e para outros estados, ou seja, alcança todo EUA. Pela restrição da vigilância sanitária, Mariana reforça que ainda não é possível exportar os produtos para outros países.

Mais do que apenas um doce, Mariana aponta que o bolo de cenoura e o brigadeiro são a conexão cultural com a sua origem brasileira. Conforme ela explicou, seus filhos, que também são brasileiros, mas foram criados nos EUA, são apaixonados pelas sobremesas.

“Acho que quando a gente mora fora, a comida se torna um ponto de conexão com a origem. Dentro da minha casa, a comida é uma forma de educar os meus filhos, uma fonte importante de conexão. A gente come coxinha, paçoca. No trabalho, me sinto representando o Brasil com a nossa doceria e faço a ponte para os imigrantes brasileiros que estão aqui. É uma relação positiva, uma viagem por culturas”, reforça.

Com o sucesso de seu mercado nos EUA, o jornal diário estadunidense The New York Times entrou em contato com Mariana para uma reportagem, publicada em 17 de março. Nas redes sociais, a publicação alcançou diversos fãs da iguaria, sejam brasileiros ou nova-iorquinos, que registraram o “amor” pelo bolo nos quase 500 comentários até esta quinta-feira (30) (veja abaixo).

“Eu me senti muito contente. Não esperava a repercussão, mas eu percebi que os brasileiros vibram muito quando tem um representante do país na mídia. A missão do meu trabalho é que mais gente entenda sobre a nossa gastronomia”, ressalta.

Publicação do New York Times alcançou diversos fãs do bolo de cenoura da empresária de Bauru, sejam brasileiros ou nova-iorquinos

Em relação a planos futuros, Mariana contou que está com um projeto para falar sobre gastronomia brasileira nos EUA, para ajudar produtos que possuem qualidade, como café e o chocolate, mas não possuem projeção.

“O mercado norte-americano é muito ávido ao consumo. Então, estou montando esse projeto para dar espaço a esses produtos brasileiros. Falei com o consulado do Brasil para ganhar força e promover eventos para essas marcas que têm selo de qualidade. Comparado a outras culturas, elas têm muito mais espaço no mercado dos EUA, então quero abrir esses caminhos”, expõe.

Mata