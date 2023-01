Empresária influencer presa suspeita de estelionato em SC recebe liberdade

Proprietária de um estabelecimento de bronzeamento artificial, ela também teve o negócio interditado. Empresária ostentava nas redes sociais com viagens e festas

A Justiça de Santa Catarina concedeu relaxamento de prisão à empresária e influencer Mayara Lima Corrêa, de 32 anos, na tarde desta terça-feira (31), segundo a defesa dela.

Com quase 200 mil seguidores nas redes sociais, Mayara havia sido presa em flagrante suspeita de aplicar golpes em comerciantes por meio de compras online na segunda-feira (3), em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina.

Na defesa da influencer, o advogado Franklin Assis alegou não haver necessidade de conversão da prisão em flagrante para preventiva e sustentou que medidas cautelares seriam suficientes para garantir a ordem pública (confira íntegra abaixo).

O juiz entendeu, porém, que a prisão foi atípica e, não vinculando a atividade da empresária a nenhum crime, ordenou a liberdade imediata da empresária, que não precisará cumprir com medidas cautelares, segundo a defesa dela.

Dona de um estabelecimento de bronzeamento artificial, ela também teve o negócio interditado por causa de irregularidades, de acordo com a Polícia Civil.

Mayara Lima Corrêa, de 32 anos, mora em Itajaí

No perfil no Instagram, Mayara se descreve como especialista em bronzeamento artificial e bronze legalizado.

Na rede social, ostenta uma vida de viagens, festas e fotos com famosos, entre eles, o ex-pugilista Acelino “Popó” Freitas, o cantor Luan Santana e o também cantor MC Guimê, cantor e atual participante do BBB 23.

Investigação

A investigação detalha que ela comprava produtos como cremes, itens para cabelo e maquiagem pela internet, especialmente de pequenos comerciantes, com valores entre R$ 5 mil e R$ 8 mil por pedido.

Em seguida, após a confirmação do pagamento, a compra era estornada e o vendedor ficava sem o valor. De apenas três vítimas identificadas pela polícia no dia da prisão, as compras fraudulentas somavam R$ 40 mil.

Apreensão de produtos encontrados com influencer suspeita de estelionato em SC

Prisão

Durante a investigação, a Polícia Civil monitorou a suspeita. Ela foi presa na frente do estabelecimento comercial dela. Nesse local, foram encontrados diversos produtos recém-comprados via internet, de forma ilegal, conforme os policiais.

Dentro, foram achadas também as máquinas de bronzeamento artificial. A Vigilância Sanitária quem interditou o local.

Na investigação, a polícia descobriu ainda que os demais produtos comprados ilegalmente pela mulher estariam na casa dela, no bairro Vila Operária.

Os produtos eram novos, com etiqueta. Eles foram apreendidos e levados para avaliação policial. A suspeita foi levada ao Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí.

Produtos apreendidos com empresária influencer suspeita de aplicar golpes

O que diz a defesa?

Agora o processo será encaminhado para o Ministério Público, que vai analisar o caso e decidir se oferece denúncia ou não.

