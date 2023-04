Empresária troca carreira de arquiteta para investir em produtos com jambu, famosa planta amazônica

Planta típica da região é conhecida por ser anestésica e afrodisíaca. Empreendedora ganhou prêmio no exterior por fórmula com o uso do chamado ‘agrião do Pará’. Empresária troca carreira de arquiteta para investir em produtos com jambu, famosa planta

O Pará é um estado de muitas riquezas. Muitas delas estão no mercado do Ver-o-Peso, fundado em 1901, que é atração turística em Belém. Ele foi batizado assim porque, antigamente, tinha uma balança central em que se pesava o peixe na frente do cliente.

O Ver-o-Peso é famoso também pelos seus feirantes, muitos com mais de 50 anos de mercado. No local, também se encontra o jambu, um ingrediente culinário, mas que tem outras propriedades. A planta, também conhecida como “agrião do Pará”, encantou Tatiana Sinimbu.

Ela, então, foi estudar sobre o jambu. Trocou a carreira em arquitetura pelo empreendedorismo. E criou produtos com a planta.

Tatiana começou fazendo conserva da flor do jambu. Depois, lançou uma cachaça. Só que ela queria mais: um produto mais forte, para realçar as propriedades afrodisíacas da planta.

Foram três meses de testes com mais de 10 kg só de flores do jambu, o que dá mais ou menos 10 mil florezinhas, até que chegou à fórmula perfeita. Criou um concentrado que já foi premiado no Brasil e na Alemanha.

Tatiana tem um e-commerce, que já vendeu mais de seis mil frascos do produto.

