Empresário acusado de homicídio por acidente que matou 6 pessoas da mesma família é julgado

Colisão aconteceu em outubro de 2022, na Rodovia SP-344, em São João da Boa Vista (SP). Vítimas seguiam para uma excursão religiosa em Tambaú. Empresário Pedro Dutra Neto, de 36 anos, foi preso em São João da Boa Vista (SP) após acidente que deixou seis pessoas mortas

A audiência de instrução e julgamento do empresário Pedro Dutra Neto, de 36 anos, acontece nesta sexta-feira (3), segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

O empresário é acusado causar um acidente de trânsito na Rodovia Dom Tomás Vaqueiro (SP-344) , em outubro de 2022, que matou 6 pessoas da mesma família, em São João da Boa Vista.

Na audiência on-line, agendada para às 13h30, serão ouvidas 17 testemunhas, sendo sete de acusação, sete de defesa e três do assistente de acusação. Dutra Neto será julgado por homicídio qualificado, com dolo eventual – que é quando se assume o risco de matar. Não há previsão para o término e resultado.

Em dezembro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que Dutra Neto poderia cumprir prisão domiciliar até o julgamento. Desde 9 de outubro ele estava preso no Centro de Detenção Provisória de Limeira.

Acidente com mortes

Acidente entre carros deixa mortos na SP-344 próximo a São João da Boa Vista

O veículo da família foi arrastado por cerca de 200 metros e pegou fogo em seguida. Segundo a Polícia Rodoviária, cinco pessoas morreram carbonizadas.

Uma sexta vítima foi socorrida em estado gravíssimo para o Pronto-Socorro da Santa Casa de São João da Boa Vista, mas também não resistiu aos ferimentos.

Vítimas de acidente na SP-344 em São João da Boa Vista são enterradas

Segundo a Polícia Civil, as vítimas são:

Fábio Lemes Romualdo, de 40 anos: ele dirigia a Parati atingida. Ele era pai de Ana Paula, de 2 anos, e padrasto de Rafael, de 12 anos.

Fábio Lemes Romualdo, de 40 anos, vítima de acidente em São João da Boa Vista

Bruna Aparecida Veiga, de 32 anos: companheira de Fábio e mãe de Ana Paula e Rafael.

Bruna Aparecida Veiga, de 32 anos, vítima de acidente em São João da Boa Vista

Ana Paula Lemes, de 2 anos: filha de Fábio e Bruna. Ela estava no colo da mãe no momento do acidente.

Ana Paula Lemes, de 2 anos, vítima do acidente em São João da Boa Vista

Rafael Aparecido Ribeiro, de 12 anos: enteado de Fábio e filho de Bruna.

Rafael Aparecido Ribeiro, de 12 anos, vítima de acidente em São João da Boa Vista

Irene Lemes, de 60 anos: mãe de Fábio

Irene Lemes, de 60 anos: mãe de Fábio, vítima de acidente em São João da Boa Vista

Jorge Batista Bovolenta, de 68 anos: companheiro de Irene e padrasto de Fábio

Jorge Batista Bovolenta, de 68 anos, vítima de acidente em São João da Boa Vista

O empresário Pedro Dutra Neto, dirigia a SUV, sofreu uma luxação no braço esquerdo. Ele foi socorrido para a Santa Casa e encaminhado a um hospital particular. Após receber atendimento, ele prestou depoimento na delegacia, onde foi preso.

Dentro do carro dele, foram encontradas uma arma, munição e uma garrafa de bebida.

Veículo atingiu traseira de outro na SP-344 e seis pessoas morreram em São João da Boa Vista

Segundo a polícia, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro no momento que os policiais rodoviários chegaram para atender a ocorrência. Ele relatou em depoimento que voltava de uma confraternização em São José do Rio Pardo.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o empresário suspeito de causar a colisão já se envolveu em outros acidentes com vítimas fatais.

O primo de uma das vítimas, que preferiu não se identificar, disse à reportagem da EPTV, afiliada da TV Globo, que a família de produtores rurais seguia para pegar um ônibus de excursão para um passeio da igreja católica em Tambaú (SP).

