Empresário de Jacareí que estava desaparecido é encontrado pela Polícia Civil

O empresário Fernando Palácio, de 53 anos, que estava desaparecido desde o dia 11 de janeiro, foi encontrado pela Polícia Civil na tarde desta sexta-feira (27).

De acordo com os investigadores da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jacareí, o homem foi encontrado em Recife (PE). Aos policiais, ele alegou que está bem, que está na cidade por vontade própria e que fará contato com familiares em momento oportuno.

O desaparecimento do empresário estava mobilizando a polícia e familiares há mais de 15 dias. Ele tem uma marcenaria em Jacareí e reside em Pindamonhangaba.

Relembre o caso

Segundo a família, o último contato com Fernando foi realizado por uma funcionária, por volta das 17h18 do dia 11. Fernando estava sozinho na loja, aguardando a funcionária retornar de um serviço, para poder fechar o local e voltar para casa com o carro do estabelecimento.

De acordo com informações da polícia, em uma última mensagem enviada por Fernando, ele pergunta a funcionária se ela está chegando com o carro e alerta para tomar cuidado ao estacionar, pois duas pessoas estranhas estariam cercando a loja.

Ainda segundo a família, alguns minutos depois, quando a funcionária chegou ao estabelecimento, Fernando já não estava lá. Ele sumiu levando apenas a roupa do corpo e o celular.

A família informou que a loja não foi assaltada ou roubada. O local foi encontrado organizado e com todos os aparelhos eletrônicos e ferramentas preservados.

Um familiar do empresário registrou boletim de ocorrência no dia do desaparecimento e desde então a Polícia Civil de Jacareí tentava localizar Fernando.

