Empresário de salões de luxo que matou cliente de bar em SC vira réu por homicídio e porte ilegal de arma

Lincoln Zaghi Júnior está preso preventivamente. Crime aconteceu em São José, na Grande Florianópolis. Discussão com morte aconteceu em frente a uma loja de conveniência

Reprodução

O empresário de salões de beleza de luxo que matou a tiros um cliente de uma loja de conveniências em São José, na Grande Florianópolis, virou réu. Segundo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), nesta terça-feira (14), Lincoln Zaghi Júnior é investigado por homicídio qualificado e porte ilegal de arma.

O mandado de prisão preventiva contra o empresário foi cumprido na segunda (13) e, nesta terça-feira, ele passou por audiência de custódia. Segundo o TJ, o acusado permanecerá preso preventivamente, sem prazo determinado.

Segundo a investigação, o crime teria sido cometido por causa de uma multa de trânsito após Lincoln estacionar em local proibido. O empresário, que acabou autuado, foi tirar satisfação com o dono do estabelecimento, que teria feito a denúncia.

Um cliente tentou intervir. Utan Guraçai da Rosa Camargo levantou da sua mesa, foi em direção ao empresário e morreu após ser baleado. Ele estava no bar com a esposa em 28 de janeiro.

Empresário Lincoln Zaghi Júnior vira réu

Redes sociais/ Reprodução

A defesa do empresário tem 10 dias de prazo para apresentar a defesa por escrito.

Após o crime, advogado Bruno Gastão da Rosa, que faz a defesa de Lincoln Zaghi Júnior, disse à reportagem que o crime foi cometido em legítima defesa. O g1 SC entrou em contato com o defensor, novamente, nesta terça-feira (14), mas não teve retorno até a última atualização da matéria.

Discussão ocorreu em frente a uma loja de conveniência em São José

Manifestação

Familiares e amigos de Utan fizeram uma manifestação em 30 de janeiro contra o investigado.

Na ocasião, um salão de beleza de luxo que pertence a Lincoln foi marcado com tinta vermelha, para representar o sangue da vítima. Cartazes de “luto” também foram colados em frente ao estabelecimento (foto abaixo).

Utan era natural de Cachoeira do Sul (RS) e trabalhava como garçom em um restaurante do Mercado Público de Florianópolis. O estabelecimento não abriu na segunda-feira.

Andreia Camargo/ Arquivo Pessoal e Redes Sociais/ Reprodução

Andreia Camargo/ Arquivo Pessoal

Andreia Camargo/ Arquivo Pessoal

