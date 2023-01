Empresário de São Carlos que teve corpo queimado em acidente é transferido para Limeira

Leandro Silva tentava acender um rechaud, no domingo (22), quando sofreu diversos ferimentos pelo corpo. Ele aguardou por mais de 60 horas uma transferência para hospital de referência. Empresário de São Carlos sofreu acidente doméstico e teve o corpo queimado

O empresário de 45 anos, de São Carlos (SP), que teve o corpo queimado após um acidente doméstico, foi transferido na manhã desta quarta-feira (25) para a Unidade de Queimados de Limeira (SP).

No domingo (22), Leandro Brunelli Gomes Silva tentava acender um recheaud quando sofreu o acidente. Ele teve ferimentos no tórax, braços, mãos, pescoço e rosto, e aguardou na Santa Casa por mais de 60 horas a remoção para um hospital de referência.

De acordo com Rhalwana Calchi, parente da vítima, a família foi avisada na noite da terça-feira (24) sobre a transferência.

“Recebemos uma resposta da Santa Casa durante a noite que ele seria transferido para Limeira às 7h”, disse.

No momento da transferência, familiares foram até a Santa Casa e acompanharam a saída de Silva do hospital em uma ambulância à caminho de Limeira. Veja vídeo abaixo.

O acidente

De acordo com Rhalwana, o acidente doméstico aconteceu no fim da manhã do domingo (22), no Jardim Embaré. Três pessoas ficaram feridas.

“Tanto ele quanto minha prima, esposa dele, foram feridos com a explosão, e mais uma pessoa que teve algumas escoriações no braço”, contou.

A esposa de Silva chegou a ficar internada e teve alta na noite da segunda-feira (23).

