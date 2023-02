Empresário de São Carlos que teve corpo queimado em acidente recebe alta após um mês internado

Leandro Silva teve vários ferimentos ao tentar acender um réchaud. Ele ficou entubado por 11 dias e recebeu enxertos no braço e na orelha. O empresário de São Carlos Leandro Silva teve alta após um mês internado com queimaduras

Arquivo pessoal

Após um mês internado, o empresário de São Carlos (SP) Leandro Brunelli Gomes Silva, que teve o corpo queimado após um acidente doméstico, teve alta médica, nesta quarta-feira (22).

Silva, que tem 45 anos, estava na Unidade de Queimados de Limeira (SP), onde passou 11 dias entubado, antes de passar por cirurgias para receber enxertos no braço e na orelha.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

De acordo com a cunhada do empresário, Elis Calchi Santos, a pele para os enxertos foi retirada das pernas do próprio empresário.

Acidente

Leandro Silva tentava acender um recheaud quando sofreu o acidente, na manhã de 22 de janeiro, um domingo, no Jardim Embaré. Ele teve ferimentos no tórax, braços, mãos, pescoço e rosto.

A esposa de Silva também se feriu na explosão e passou uma noite internada na Santa Casa de São Carlos.

Ele aguardou na Santa Casa de São Carlos por mais de 60 horas a remoção para um hospital de referência.

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vittorio Ferla