Empresário é encontrado morto em rio no interior de SP após passeio de caiaque com amigos

Vítima morreu após ser levada pela correnteza do Rio Betari, localizado entre as cidades de Apiaí e Iporanga, no interior de São Paulo. Corpo de empresário é encontrado no Rio Betari, entre Iporanga e Apiaí, após ser levado pela correnteza

Um homem morreu, neste domingo (12), após ser levado pela correnteza do Rio Betari, localizado entre as cidades de Apiaí e Iporanga, ambas no interior de São Paulo. Conforme apurado pelo g1, a vítima desapareceu nas águas nesta manhã, enquanto remava em um caiaque acompanhada de dois amigos, que passam bem.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Iporanga, Clodoaldo Carlos de Oliveira, o trio chegou no local por volta das 11h. O profissional explicou, ainda, que a vítima era empresária e costumava fazer a atividade com frequência. O colegas dela teriam ‘saído na frente’, entrando na água primeiro.

“Quando os amigos olharam para trás, viram o caiaque dele vindo sozinho, de cabeça para baixo, e o colete também. Acharam que tinha acontecido alguma coisa, mas que ele estivesse na beira do rio. Eles esperaram, mas como perceberam que o amigo não vinha, saíram para pedir socorro”, relatou.

Empresário que saiu para remar no Rio Betari foi levado correnteza

Ainda de acordo com Oliveira, a dupla pediu ajuda na Rodovia SP-165, que margeia o rio. Neste momento, ele estava no local acompanhando o tráfego na estrada, quando foi chamado pelos amigos da vítima.

Oliveira explicou também que acionou o Grupamento de Bombeiros de Cajati, unidade que fica mais próxima ao local. Enquanto as equipes não chegavam, moradores e uma membros do Grupo de Resgate do Bairro Serra (GREBS) iniciaram as buscas, acompanhados pela própria Defesa Civil.

Moradores e equipes de resgate se mobilizaram para localizar o corpo do empresário que desapareceu no Rio Betari

O corpo foi localizado e retirado da água por volta das 13h. Segundo o coordenador da Defesa Civil, o cadáver foi encontrado a aproximadamente um quilômetro na extensão do rio.

“Ele [a vítima] era proprietário de uma agência de turismo e fazia esse tipo de passeio com frequência. Foi uma fatalidade”, complementou.

Corpo de empresário levado pela correnteza foi retirado do Rio Betari aproximadamente três horas após o desaparecimento

