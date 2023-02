Empresário é flagrado furtando lixeira pública na Zona Leste de São José dos Campos

Homem foi identificado e a lixeira foi recuperada. O rapaz vai ser autuado por descarte irregular de resíduos em via pública, além de ser investigado pela Polícia Civil. Empresário é flagrado furtando lixeira pública em rua da zona leste de São José dos Campos

Um empresário foi flagrado furtando uma lixeira pública na tarde de quinta-feira (2) em uma rua da Zona Leste de São José dos Campos.

O flagrante foi feito por câmeras do Centro de Segurança e Inteligência (CSI). Nas imagens, o rapaz estaciona o veículo e joga o resíduo que estava na lixeira na rua. Em seguida, coloca o objeto na carroceria do carro.

As câmeras foram usadas para identificar o veículo e o responsável pelo crime. Segundo a prefeitura, com a identificação, as informações sobre o suspeito foram encaminhadas à Polícia Civil, onde foi registrado um boletim de ocorrência.

O caso está sendo investigado pelo 6º DP do município. Além disso, o homem vai ser autuado por descarte irregular de resíduos em via pública. A lixeira foi recuperado pelos policiais no imóvel do empresário.

