Empresário é morto a tiros em fazenda no interior do Rio Grande do Norte

Emídio Lopes tinha 33 anos de idade e morreu na tarde desta sexta-feira (24) ao chegar na fazenda em Timbaúba dos Batistas. Crime aconteceu em uma fazenda em Timbaúba dos Batistas, naRegião Seridó

Divulgação

Um empresário de 33 anos de idade foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (24) em uma fazenda no município de Timbaúba dos Batistas, na Região Seridó do Rio Grande do Norte.

Emídio Félix Lopes chegava à fazenda, que fica numa localidade chamada Sítio Ponta da Serra, no momento em que foi baleado.

Segundo a Polícia Militar, Emídio de Ruzão, como era mais conhecido, estava sozinho em um veículo. Ele foi abordado por pelo menos um criminoso por volta das 16h – o homem também chegou em um carro.

Nada do empresário foi roubado. Após matar o empresário, o criminoso fugiu.

A PM informou que apenas a perícia do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) vai poder esclarecer a dinâmica do crime. No entanto, a PM confirmou que ele foi atingido com um tiro na cabeça ainda dentro do carro.

Emídio Lopes tinha 32 anos e foi morto a tiros na fazenda em Timbaúba dos Batistas

Divulgação

Duas pessoas estavam na fazenda na hora do crime, segundo a PM. As testemunhas contaram à PM que após ouvirem os disparos correram para o matagal.

O crime será investigado pela Polícia Civil.

Vídeos mais assistidos do g1 RN

valipomponi