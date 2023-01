Empresário é morto com tiros na cabeça em Miguel Pereira

Caso aconteceu no bairro Arcádia. Segundo a Polícia Civil, atiradores passaram de moto e efetuaram os disparos. O empresário Rogério Cavalcanti Van Rybroek foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (25) em Miguel Pereira (RJ). O crime aconteceu na Estrada de Morro Azul, no bairro Arcádia.

Segundo a Polícia Civil, testemunhas disseram que ele estava no depósito de um de seus estabelecimentos quando dois homens passaram em duas motocicletas e efetuaram os disparos. Três tiros atingiram a cabeça da vítima, que morreu na hora.

O local do crime passou por perícia para ajudar a Polícia Civil nas investigações. Em seguida, o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Até a publicação desta reportagem, os autores do crime não tinham sido localizados.

Vittorio Rienzo