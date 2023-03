Empresário é preso em imóvel de luxo suspeito de encomendar atentado contra advogado

Tentativa de homicídio foi motivada por disputa judicial perdida pelo empresário. Homem foi preso nesta terça (14) em apartamento no Jardim Aquarius em São José dos Campos. Imagens mostram carro de atirador e do suspeito de ser o mandante do crime em posto de combustíveis

Polícia Civil/Divulgação

Um empresário de 45 anos, ligado ao ramo de transportes, foi preso nesta terça-feira (14) suspeito de encomendar um atentado contra um advogado em São José dos Campos (SP). O suspeito foi detido pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) em um apartamento de luxo no Jardim Aquarius.

A prisão aconteceu após a Justiça expedir mandado de prisão por tentativa de homicídio. A investigação do Deic apontou que o empresário seria o mandante de um atentado contra um advogado, que a casa alvejada por vários disparos no dia 8 de fevereiro. A vítima não se feriu.

Desde então, a investigação corre em segredo de justiça. Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime seria um processo na justiça o qual o mandante do crime teria perdido a causa.

Pistola encontrada em um dos carros do suspeito

Divulgação/Polícia Civil

Investigação

O Deic chegou até o suspeito após um trabalho de inteligência e análise de câmeras de monitoramento.

Imagens usadas pela investigação mostram que o veículo de luxo do empresário fica estacionado próximo ao veículo usado no crime, alguns homens conversam e saem logo na sequência. O encontro foi em um posto de combustível às margens da Rodovia Presidente Dutra.

O carro modelo Clio usado pelo atirador estava com as placas adulteradas.

Imagens mostram carro de atirador e do suspeito de ser o mandante do crime em posto de combustíveis

Polícia Civil/Divulgação

Prisão

O empresário teve a prisão temporária decretada e também vai responder pelo crime de posse de arma de fogo, já que durante o cumprimento do mandado os policiais encontraram uma pistola em um dos carros do empresário.

A Polícia Civil prossegue nas investigações em busca pelo suspeito que efetuou os disparos a mando do empresário.

