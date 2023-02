Empresário é preso por porte ilegal de armas e adulteração de cosméticos em Amparo; casa com caveiras na fachada tinha fuzil

Prisão foi em flagrante na manhã desta sexta-feira (17). Rede de comércio de cosméticos foi alvo de apuração na principal rua do Centro, que foi interditada. Armas apreendidas com empresário preso em flagrante em Amparo

Polícia Civil/Divulgação

Um empresário do ramo de cosméticos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (17) em Amparo (SP) por porte ilegal de armas e adulteração de produtos cosméticos – considerado crime hediondo, segundo a Polícia Civil.

Ele estava com uma pistola e, na residência, fuzil, munições e outras armas foram apreendidas. O imóvel chama atenção por ter cartazes com caveiras na extensão do muro.

A Polícia Civil informou que seis endereços foram investigados ao todo, sendo cinco em Amparo – a casa dele, três lojas e um galpão – e uma fábrica em Monte Alegre do Sul (SP), onde foram constatadas ilegalidades verificadas junto à Polícia Científica e à Vigilância Sanitária.

Outras duas pessoas ligadas ao empresário também estão sendo investigadas, a esposa dele e um técnico que manuseia produtos químicos.

O caso está sendo apurado na Delegacia de Amparo. O Grupo de Operações Especiais (GOE) também participou da operação.

Casa de empresário preso em Amparo tinha cartazes com caveiras na extensão do muro

Helen Sacconi/EPTV

Detido com arma na citura

O empresário foi detido em uma rua da cidade, dirigindo o próprio carro e com a arma na cintura. O veículo não foi apreendido.

Uma das lojas de cosméticos que pertencem ao suspeito fica na Rua 13 de Maio, principal via do Centro, que precisou ser interditada no fim da manhã, quando a operação ainda estava em andamento – veja no vídeo abaixo.

Na casa do empresário também foram encontrados anabolizantes e seringas, em pouca quantidade, configurados para uso pessoal, informou a polícia.

Empresário é preso em Amparo por porte ilegal de arma

Veja mais notícias da região npo g1 Campinas

valipomponi