Empresário morre ao bater moto de frente com caminhão no interior de SP

Facebook/Reprodução

Um empresário de 25 anos morreu ao bater a moto que pilotava de frente com um caminhão na manhã desta sexta-feira (24) na Rodovia Rachid Rayes (SP-333), no trecho entre Assis e Marília (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária, Ítalo Depolo Barcelos fez uma ultrapassagem em local proibido e bateu de frente em um caminhão. O acidente foi registrado próximo ao quilômetro 352.

O caminhoneiro perdeu o controle do veículo e bateu na lateral de outro caminhão. Ainda segundo a polícia, Ítalo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os motoristas dos caminhões não ficaram feridos.

De acordo com o Instituto Médico Legal (IML) de Marília (SP), a família de Ítalo, do Espírito Santo, já realizou o traslado do corpo para o estado natal da vítima. Não há informações sobre velório e sepultamento dele.

Jovem morreu após colidir com caminhão, em Marília (SP)

Facebook/Reprodução

Vittorio Ferla