Empresário morre em colisão frontal entre caminhonetes na RO-391

Acidente foi nesta quinta-feira (9) em rodovia que liga BR-364 ao município de Chupinguaia. Empresário Denis Simioni, vítima do acidente, deixa dois filhos e esposa

Reprodução

Um empresário, identificado como Denis Aurélio de Almeida Simioni, morreu depois de se envolver em um acidente entre duas caminhonetes nesta quinta-feira (9) na RO-391, que interliga a BR-364 ao município de Chupinguaia (RO), no sul do estado.

Segundo a Polícia Militar (PM), o empresário era morador de Vilhena e seguia com o veículo pela rodovia estadual quando bateu de frente com outra caminhonete.

Denis Simioni, de 30 anos, morreu no local da batida. Já outra pessoa ferida, identificada como Mário, ficou preso às ferragens. Na outra caminhonete haviam cinco pessoas, mas todas tiveram escoriações leves.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Vilhena, responsável pelor resgate, Mário foi encaminhado para o hospital na cidade de Chupinguaia.

Denis Simioni era empresário na cidade de Vilhena e deixa dois filhos pequenos e esposa.

Denis Simioni tinha 30 anos e era empresário de Vilhena

Reprodução

pappa2200