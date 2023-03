Empresário morre em Palmas horas após fazer treino de futevôlei e comer espetinho, diz família

Parentes suspeitam que homem tenha sofrido complicações após uma intoxicação alimentar. Laudo com as causas da morte está sendo feito pelo Serviço de Verificação de Óbito (SVO). Jovem conhecido como Diogo Frasão morreu em Palmas após praticar atividade física

O empresário Werlley Frasão Feitosa, conhecido como Diogo Frasão, morreu em Palmas horas depois de fazer um treino de futevôlei e comer um espetinho. A família aguarda o resultado do laudo com as causas da morte, mas suspeita que o homem tenha sofrido algum tipo de complicação após uma intoxicação alimentar.

O tio de Diogo Frasão contou ao g1 que o sobrinho tinha 33 anos e estava treinando em um centro esportivo na noite de sexta-feira (10). Após encerrar a atividade física, ele teria consumido um espetinho e foi embora.

“Quando terminou, ele comeu um espetinho de frango com mandioca, junto com os amigos, e foi embora. Quando chegou na quadra que mora, encontrou uns amigos e ficaram conversando e falaram que ele estava ficando com os lábios roxos. Ele chegou em casa reclamando de frio, tomou banho e foi dormir”, contou Nelcivan Costa, tio do jovem.

Diogo Frasão teria acordado durante a madrugada passando mal e sentindo frio. Ele foi levado, pelos próprios pais, para um hospital particular. “O menino estava tremendo de frio, febre 40 graus. O primeiro médico suspeitava ser intoxicação alimentar, mas no sábado (11) por volta das duas horas da tarde, liberaram ele”, contou.

Segundo o tio, o jovem voltou para casa, mas passou mal de novo e foi levado para outro hospital particular. “Estava ficando com os dedos, rosto e corpo roxo. Entrou, mas já foi agravando a situação. Tentaram reanimar, levaram para a UTI e por volta das 19h faleceu. Entrou andando no hospital e saiu de lá morto”, lamentou.

Após a morte o corpo de Diogo foi levado para o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) e o laudo com as causas da morte deve ficar pronto em até 60 dias. O g1 questionou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) sobre o caso e aguarda um posicionamento.

O jovem era empresário do ramo de transporte de valores e também participava de um time de futevôlei. Ele deixou três filhos pequenos, dois meninos e uma menina. O sepultamento foi feito no cemitério de Palmas no domingo (12).

